Der elektrische VW T7 bekommt mehr Reichweite

Der elektrische VW T7 bekommt mehr Reichweite – Volkswagen spendiert dem vollelektrischen Transporters und dem e-Caravelle eine größere Batterie. Die Kapazität erhöht sich von 64 auf 70 kWh. Dadurch steigt die Reichweite des elektrischen T7 auf bis zu 380 Kilometer.

Gleichzeitig kann künftig mit bis zu 125 kW geladen werden. Damit dauert es rund eine halbe Stunde, bis der Akku von 10 auf 80 Prozent seiner Kapazität gebracht wird. Das sind etwa zehn Minuten weniger als bisher und bedeutet Strom für rund 100 Kilometer in etwa zehn Minuten.

Neu eingeführt wird außerdem der optionale Allradantrieb 4-Motion. Er kombiniert den bekannten Heckmotor mit einem zusätzlichen elektrischen Motor an der Vorderachse. Da die beiden elektrischen Antriebseinheiten nicht mechanisch gekoppelt sind, kann das Drehmoment so blitzschnell und bedarfsgerecht zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt werden.