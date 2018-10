Der Golf von Škoda

Der Nachfolger des Škoda Rapid Spaceback wird Scala heißen. Das neue Kompaktmodell der Marke soll noch vor Jahresende der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Als erstes europäisches Fahrzeug des Unternehmens wird die Baureihe anstelle des bislang üblichen Logos den Schriftzug „Škoda“ mittig auf der Heckklappe tragen.

Neu entwickelt

Der Scala ist eine komplette Neuentwicklung und soll in seiner Klasse mit höherstufiger Ausstattung Maßstäbe setzen. Der Name stammt aus dem Lateinischen und so viel wie „Treppe“ oder „Leiter“. Einen ersten Vorgeschmack auf das neue Fahrzeug hatte Skoda mit der Studie Vision RS gegeben, die diesen Monat auf dem Pariser Autosalon zu sehen gewesen war. (ampnet/jri)

