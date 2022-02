Der Hyundai Tucson übernimmt eine Filmrolle

Der Hyundai Tucson übernimmt eine Filmrolle. Das SUV mutiert in „Uncharted” zum Konzeptfahrzeug namens Beast mit vielseitigen Fähigkeiten. Das Hyundai Design und Technical Center imn Kalifornien und Sony Pictures arbeiteten gemeinsam am Fahrzeugdesign. Es zeichnet sich durch ein robustes Exterieur mit im Vergleich zum Serienmodell verstärkten Stoßfängern, Reifen und anderen outdoortauglichen Ausstattungsmerkmalen aus. Um für die Schatzsuche im Film gerüstet zu sein. Ebenfalls auf der Leinwand präsent sind die Genesis-Modelle G90, G80 und GV80.

Der actionreiche Abenteuerfilm von Sony Pictures in dem der Hyundai Tucson eine Filmrolle übernimmt, basiert auf dem gleichnamigen Playstation-Videospiel. Die Weltpremiere des Films findet am 11. Februar in Großbritannien und am 18. Februar in den USA sowie anderen globalen Märkten statt.

Als Teil der Marketingaktivitäten für den Film hat Hyundai einen globalen TV-Spot mit Tom Holland in der Hauptrolle sowie eine Vielzahl von Werbemaßnahmen initiiert. Der 60-sekündige Werbespot mit dem Titel „Car Wash“ zeigt die Filmfigur Nathan Drake. Der fährt seinen mit Schlamm bedeckten und mit verschiedenen Werkzeugen und Artefakten für die Schatzsuche gefüllten Tucson in einer Autowaschanlage vor. Eine kürzere Version des Spots kommt im Februar 2022 bei renommierten TV-Sendern in den USA, Europa, Südkorea und anderen globalen Märkten zum Einsatz.

Hyundai hat bereits bei „Spider-Man: No way home“ mit Sony Pictures kooperiert. Und man wird auch bei einer weiteren Spider-Man-Verfilmung mitmachen. „Across the Spider-Verse (Part One)” ist die Fortsetzung des oscarprämierten Animationsfilms „Spider-Man: Into the Spider-Verse“. Der soll im Oktober in die Kinos kommen.

