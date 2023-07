Der nächste Chinese Nio kommt nach Österreich

Nach MG, Maxus und BYD (alle bei der Denzel-Gruppe) wird demnächst ein weiterer chinesischer Hersteller in Österreich aktiv werden: Das erst 2014 gegründete Start-up Nio wird in Wien mit rund 15 Mitarbeitern unter Geschäftsführer Martin Rieder beginnen. Produktpalette und Vertrieb werden sich an Deutschland orientieren. Nio kam 2021 nach Europa und startete in Norwegen, 2022 wurde nach Deutschland, in die Niederlande, nach Schweden und Dänemark expandiert. Neben Österreich sollen weitere europäische Märkte erschlossen werden. (aum)

