Der neue VW Taigo ist da

Ab sofort ist der neue VW Taigo da. Er steht bereits in den Showrooms der VW-Händler. Die neue Karosserieform mit interessanten Proportionen und bis zu 18 Zoll große Räder sorgen für Eleganz und Dynamik. Das durchgehende Leuchtenband am Heck mit LED-Rückleuchten setzt zusätzliche Exterieur-Akzente. Für mehr Komfort, eine noch schärfere Signatur an der Front und ein Plus an Sicherheit kann man zusätzlich IQ.LIGHT – LED-Matrixscheinwerfer bestellen. Inklusive Lichtleiste im Kühlergrill (bei Ausstattungslinie „Style“ serienmäßig an Bord).

Zentrales Element im Innenraum ist das serienmäßige Digital Cockpit. Und die neue Generation der Infotainmentsysteme. Sie sind horizontal – auf einer hoch angelegten Sichtachse – als digitale Einheit angeordnet. Das Digital Cockpit beeindruckt mit einem über 20 cm großen, hochauflösenden Farbdisplay. Darüber hinaus bietet das auf Wunsch bestellbare Digital Cockpit Pro zahlreiche individuelle Konfigurationsmöglichkeiten.

Drei Motorisierungen, vier Ausstattungslinien

Der ausschließlich frontgetriebene Taigo wird in drei verschiedenen Leistungsstufen (als 1.0 TSI wahlweise mit 70 kW/95 PS oder 81 kW/110 PS sowie als 1.5 TSI mit 110 kW/150 PS) und den drei Ausstattungslinien „Life“, „Style“ und „R-Line“ angeboten.

Beim Taigo gibt es zusätzlich viele Möglichkeiten zur Individualisierung. Acht Farben, davon zwei Uni-Töne und fünf Metallic-Lacke sowie die Perleffekt-Lackierung „Deep Black“ können auf Wunsch mit einem kontrastierenden schwarzen Dach in „Deep Black“ kombiniert werden. Abgedunkelte Seitenscheiben, eine dunkle Heckscheibe sowie schwarz lackierte Außenspiegelkappen sind dabei im sogenannten „Roof Pack“ inklusive.

Optional ist ein Panorama-Ausstell-/Schiebedach bestellbar, das fast den gesamten Innenraum überspannt. Gegen Aufpreis sind weitere Designpakete je nach Ausstattungslinie oder auch eine Anhängevorrichtung zu haben – Alltagstauglichkeit ist damit garantiert.

Preislich startet der neue Taigo bei 23.620 Euro (1.0-TSI, 70 kW/95 PS, 5-Gang).

