Der Renault 5 als Showcar

Renault feiert heuer 50. Geburtstag des R 5 mit dem Renault 5 Diamant als Showcar. Einen elektrischen Nachfolger hat man ja bereits einen angekündigt und gezeigt. Von dem Konzeptfahrzeug hebt sich ein Entwurf des französischen Designers Pierre Gonalons ab. Er hat bei seinem Showcar Renault 5 Diamant die Ursprungsform des Modells aus den 1970er- und 1980er-Jahren beibehalten. Gonalons löste aber wichtige Anbauteile bewusst aus ihrer Umgebung heraus, vergrößerte und modifizierte sie.

So sind beispielsweise die Scheinwerfer nicht mehr in die Frontpartie integriert. Sondern freistehend davor platziert. Die Rücklichter sind nach dem Vorbild von Edelsteinen gestaltet. Die breiten Räder stammen ursprünglich vom sportlichen Renault 5 Alpine. Sie tragen als Verzierung und als Hinweis auf den elektrischen Antrieb eine Sonne über der Nabe.

Showcar als Transfer in die Moderne

Im Innenraum behielt der Renault 5 als Showcar von Gonalons nur einige wenige spezifischer Elemente bei. Türgriffe, Fensterheber und Schalthebel sind in Form von Kugeln gestaltet. Das Lenkrad besteht aus edlem Grand Antique d´Aubert-Marmor auf Carbon. Trotz seiner ungewöhnlichen Form zeichnet es sich durch große Bedienfreundlichkeit aus. Es folgt dem Bestreben Gonalons, bei aller künstlerischen Freiheit die Funktionalität nicht zu beeinträchtigen.

Für den Transfer in die Moderne stehen neben dem Elektroantrieb auch der Fingerabdruck-Scanner zum Entriegeln der Türen. Auch der Wählhebel und die drei Digitalanzeigen, die klassischen Uhren-Zifferblättern nachempfunden sind. Navigation und Infotainment erfolgen über das Smartphone des Besitzers. Das passt in eine spezielle Halterung in der Mitte des Instrumententrägers.

Zusätzlich zum realen Renault 5 Diamant entwickeln Renault und Pierre Gonalons auch eine Anzahl von digitalen NFTs (Non fungible Tokens), Die sind vom Renault 5 Diamant inspiriert, man will sie im September vorstellen. Wenige Wochen darauf versteigert man der Renault 5 Diamant mit seinem digitalen Zwilling. Der Erlös geht an das neue Renault-Projekt „Give Me 5“, mit dem die Marke junge Leute durch Sport und Musik fördert. (aum)

