Der VW Golf VIII kommt

Es steht fest: Der VW Golf VIII kommt. Und zwar demnächst. Machten doch Meldungen über Verzögerungen bei der Entwicklung die Runde. Nun hat Volkswagen angekündigt, die Generation Acht des Bestsellers im Dezember auf den Markt zu bringen. Die Weltpremiere feiert er am 24. Oktober am Stammsitz des Unternehmens in Wolfsburg. Sicher ist, dass auch die achte Generation dem bisherigen Design weitestgehend treu bleibt. Der Golf dürfte aber breiter und flacher werden. Ein Schwerpunkt lag bei der Entwicklung auf der Vernetzung.

In Österreich kommt der VW Golf VIII voraussichtlich im März 2020 auf den Markt.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp