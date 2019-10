Der VW ID 3 spricht mit Licht

Der VW ID 3 spricht mit Licht und unterstützt so den Fahrer über ein intelligentes Lichtkonzept im Innenraum visuell. Das Konzept ID-Light beinhaltet ein LED-Band, das den Fahrer etwa beim Einsteigen begleitet. Es hebt Hinweise hervor. Und kündigt Bremsaufforderungen aber auch eingehende Telefonanrufe an. Blinkend empfiehlt es die Spur zu wechseln. Oder es warnt den Fahrer, falls sich sein ID 3 auf der falschen Spur befindet. Das ID-Light unterstützt auch die Sprachsteuerung. Die Fahrzeuginsassen erhalten per Lichtsignal Rückmeldung auf ihre Stimmen.

