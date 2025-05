Designwerk senkt Preise für mobile DC-Schnelllader

Seit 2015 sind die mobilen DC-Schnellladegeräte von Designwerk Technologies eine feste Größe in der Branche. Sie finden Einsatz bei Logistikern, Autohändlern, Fahrzeugherstellern oder Eventveranstaltern. Mit Ladeleistungen zwischen 22 und 88 Kilowatt bieten die Mobile Charger eine konstante Performance und unterstützen alle gängigen Ladestandards, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Dank ihrer Kompaktheit und Mobilität sind sie flexibel einsetzbar und leicht zu manövrieren. Weitere strategische Entwicklungen haben nun eine Preissenkung möglich gemacht. Umsetzbar war all das durch eine neue Modulstrategie. Neben den günstigeren Kaufpreisen hat Designwerk nun auch die Mietpreise für die Mobile DC Charger angepasst.

Interessenten können die Ladegeräte zu attraktiven Wochen- oder Monatspreisen mieten und so erste Erfahrungen mit der Technologie und der Elektromobilität sammeln. Während Designwerk das Mietgeschäft in der Schweiz abwickelt, steht außerhalb der Schweiz der Vermietpartner Schall-E – Kaiser Showtechnik- zur Verfügung. Mit der Preissenkung und den neuen Mietoptionen will man einmal mehr das Engagement für den Ausbau der Elektromobilität und für innovative, praxistaugliche Lösungen.