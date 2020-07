Dethleffs – Beduin wieder im Programm

Dethleffs bringt den Beduin zurück ins Modellprogramm und macht ihn zum neuen Flaggschiff in seinem Wohnwagenangebot.

Als neuer Beduin Scandinavia hat er nicht nur ein edles Interieur in nordischer Naturholz-Optik mit Echtholz-Griffen, sondern ist dank Warmwasserheizung und elektrischer Fußbodenerwärmung auch wintertauglich. Dethleffs bietet den Beduin Scandinavia in sieben Grundrissen vom 540 QMK bis zum 740 BFK an. Die drei größten Carvans der Baureihe verfügen über eine Bugküche und eine Rundsitzgruppe in der Mitte. Alle Modelle sind 2,50 Meter breit und bringen Gesamtmassen zwischen 1,8 und 2,2 Tonnen mit. Die Preise starten in Deutschland bei 29.999 Euro.

