Dethleffs Just Go – Neues Einsteiger-Mobil

Die Baureihe Just Go von Dethleffs bringt ein neues Einsteiger-Mobil auf Ford-Transit-Basis. Da werden Reisemobil-Einsteiger, die ein preiswertes Mobil in guter Qualität mit reisefertiger Ausstattung suchen, fündig. Das neue Modell feiert ab Mai bei vielen Dethleffs-Händlern Premiere.

Dethleffs kommt mit der neuen Baureihe Dethleffs Just Go dem Wunsch vieler Camping-Neulinge nach einem preisgünstigen, reisefertig ausgestatteten Reisemobilen mit weiteren Modellen nach. Der Teilintegrierte zeichnet sich durch ein äußerst attraktives Preis-Leistungsverhältnis aus. Sowohl in der Basisvariante mit umfangreicher Grundausstattung. Als auch in der Ausstattungsvariante mit Comfort Paket.

Ford Transit als Basis

Als Basisfahrzeug setzt Dethleffs beim Just Go auf den Ford Transit. Zum umfangreichen Einsteigerpaket steuert der Fronttriebler bereits in der Grundausstattung einen 96 kW/130 PS starken EcoBlue-Dieselmotor bei. Und eine reichhaltige Komfort- und Sicherheitsausstattung. Dazu gehören Tempomat und digitales DAB+-Autoradio sowie zahlreiche Assistenzsysteme. Wie etwa Notbremsunterstützung, Berganfahr-, Seitenwind- und Sicherheits-Bremsassistent. Für erhöhten Komfort beim Fahren sorgen die drehbaren, in Höhe und Neigung verstellbaren Pilotensitze mit zwei Armlehnen.

Der Dethleffs Just Go – neues Einsteiger-Mobil – leitet sich von der beliebten Einsteiger-Reisemobilbaureihe Dethleffs Just ab. Mit einigen charakteristischen Unterschieden. So erhält der Just Go eine angepasste Fahrerhaushaube. Das Heck des Just Go ziert ein neu gestalteter, formschöner Heckleuchtenträger.

3 Grundrisse, 2 Ausstattungen

Zum Marktstart tritt der Teilintegrierte Just Go in drei Grundrissen und zwei Ausstattungsvarianten an. Der kurze T 6815 EB verfügt über Einzelbetten und eine L-Küche. Den längeren T 7055 gibt es mit Einzelbetten oder mit einem serienmäßig höhenverstellbaren Queensbett. Und einer Lounge-Sitzgruppe. Beide zeichnen sich außerdem durch ein Raumbad mit separater Dusche aus. Im Innenraum kombiniert der Just Go helle Holzoberflächen mit fein strukturierten Wandoberflächen in grauer Filzoptik. Und in trendigem Dunkelgrau gehaltenen, grifflosen Dachschrankklappen mit Soft-Close-Technologie.

Um Einsteigern die Auswahl praxisgerechter Ausstattungen zu erleichtern, bietet Dethleffs für den neuen Just Go nur eine überschaubare Anzahl an Sonderausstattungen an. Zusätzlich zur umfangreichen Grundausstattung offeriert das preislich attraktive Comfort-Paket interessante Zusatz-Ausstattungen. Wie Regensensor und Klimaanlage. Außerdem Komfort-Extras für den Aufbau, wie etwa Fenster in der Fahrerhaus-Haube und Aufbautür. Oder eine Plissée-Verdunkelung im Fahrerhaus und die Umbaumöglichkeit der Einzelbetten zum Doppelbett. Weiters die Ambientebeleuchtung Light Moments oder die spezielle Textilausstattung Salerno.

Mit dem optionalen Winterkomfort-Paket ist der Just Go gut fürs Camping in der kalten Jahreszeit vorbereitet. Daneben bieten Sonderausstattungen, wie etwa ein stärkerer Motor mit 118 kW/160 PS, Automatik-Getriebe, elektrische Fußbodenheizung. Und Solaranlage oder ein elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe. Ausreichende Individualisierungsmöglichkeiten also – bei exzellentem Preis-Leistungsverhältnis.

Der Einstandspreis für den Just Go liegt bei 59.199 Euro. Verfügbar sind die neuen Modelle ab Mitte Mai bei ausgewählten Dethleffs Händlern.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp