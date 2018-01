Detroit – Volvo, Honda und Lincoln gewinnen NACTOY-Award

Detroit – Volvo, Honda und Lincoln gewinnen NACTOY-Award. Der Volvo XC60, der Honda Accord und der Lincoln Navigator sind auf der Autoshow in Detroit (bis 28.1.) zu Nordamerikas Autos des Jahres (North American Car, Utility and Truck of the Year) gekürt worden.

Der in Europa nicht angebotene Honda Accord wurde „Car of the Year“, der Volvo XC60 „Utility Vehicle of the Year“ und der Lincoln Navigator „Truck of the Year“.

Die Jury der NACTOY-Awards setzte sich aus über 60 Medienvertretern der USA und aus Kanada zusammen.