Deutsch-französische Allianz für Militärfahrzeuge

Deutsch-französische Allianz für Militiärfahrzeuge – Arquus und Daimler Truck wollen künftig projektbezogen eng zusammenarbeiten. Die Partnerschaft umfasst die gemeinsame Fahrzeugentwicklung, die Produktion, den Vertrieb und den Service im Bereich militärischer Radfahrzeuge. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der zukünftigen Modernisierung der logistischen Lkw-Flotte der französischen Armee. Arquus hat zwei Produktionsstätten in Frankreich, Daimler Truck baut seine Militärfahrzeuge in Wörth am Rhein nahe der französischen Grenze und in seinem Werk im elsässischen Molsheim. hak/aum