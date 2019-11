Deutschland – Wasserstoff-Infrastruktur ausgebaut

Das deutsche Bundesverkehrsministerium und die H2 Mobility haben eine Absichtserklärung zum Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur unterzeichnet.

Dies wurde im Rahmen der Stakeholder-Konferenz zur nationalen Wasserstoffstrategie in Berlin bekannt gegeben. Damit kommt es zur Erweiterung des Tankstellennetz und zur Förderung der Nutzung des lokalen emissionsfreien Brennstoffzellenantriebs.

In der ersten Phase werden 100 Stationen bis Mitte 2020 ausgebaut, sowohl in sieben Metropolregionen wie auch auf den verbindenden Achsen. Bis Ende 2021 kommen bis zu 30 weitere Stationen hinzu. Diese sind größer konzipiert und können pro Tag bis zu dreimal so viele Fahrzeuge versorgen. An ausgewählten Stationen soll künftig die Betankung von leichten und schweren Nutzfahrzeuge möglich sein. Durch den geplanten Ausbau des Netzes bis Ende 2021, können dann mehr als 60 000 Brennstoffzellen-Pkw und 500 Nutzfahrzeuge in Deutschland auftanken.

