Deutz AG – Wasserstoffmotor

Die Deutz AG will einen Wasserstoffmotor auf den Markt bringen. Er soll den von der EU vorgegebenen CO 2 -Grenzwert für „Zero Emission“ erfüllen. Der Beginn der Serienproduktion ist für 2024 geplant.

Tests auf dem Prüfstand hat das Unternehmen bereits erfolgreich abgeschlossen. Markus Müller, CTO der Deutz AG: „Der Sechszylinder baut auf einem bestehenden Motorkonzept auf. Er läuft nicht nur CO 2 -neutral, sondern auch sehr leise und liefert bereits 200 kW/272 PS Leistung. Der Motor eignet sich für alle heutigen Deutz-Anwendungen. Er soll aber auf Grund der zur Verfügung stehenden Infrastruktur erst in den Bereichen stationäre Anlagen und Generatoren sowie Schienenverkehr zum Einsatz kommen.“ Grundsätzlich soll sich das Aggregat auch für mobile Bau- und Landmaschinen eignen.

Deutz-Vorstandsvorsitzender Frank Hiller: „Der Vorteil des Wasserstoffmotors liegt darin, dass er sich nicht grundlegend von einem heutigen Dieselmotor unterscheidet.“ Er könne, so meint Hiller, im Prinzip über die gleichen Bänder laufen.

Eine Pilotanwendung erfährt der Wasserstoffmotor der Deutz AG in einer stationären Anlage zur Stromerzeugung des Kölner Energieversorger Rhein-Energie. Diese soll Anfang nächsten Jahres in Betrieb gehen. Und dabei die Praxistauglichkeit des Motors unter Beweis stellen. Er verfügt über 7,8 Liter Hubraum und nutzt Wasserstoff als Treibstoff. So könnte die Deutz AG den Beweis führen, dass Verbrennungsmotoren auch ohne Emissionen von CO 2 perfekt funktionieren.

