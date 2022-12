Deutz: Motoren für Kraftstoff aus Bioabfall

Deutz gibt seine TCD Motoren der Abgasstufe V für den Betrieb mit Kraftstoff aus Bioabfall frei. Also für den Betrieb mit alternativen paraffinischen Dieselkraftstoffen wie HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). HVO ist ein so genannter fortschrittlicher Biokraftstoff, hergestellt aus biologischen Abfallstoffen, Gülle, Altspeiseölen und Altfetten. Er steht somit nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Und er verbessert die CO 2 -Bilanz der Motoren um bis zu 95 Prozent.

Paraffinischer Kraftstoff nach EN 15940 ist mit fossilem Diesel kompatibel. Man kann beide Kraftstoffe in jedem Verhältnis mischen und tanken. Die TCD-Motoren von Deutz sind sowohl stationär als auch in Fahrzeugen wie Baumaschinen und Traktoren in Verwendung. (aum)

