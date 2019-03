Devinci – Retromobile mit E-Antrieb

In Genf zeigt Devinci Retromobile mit E-Antrieb. Die südfranzösische Manufaktur Devinci füllt eine Lücke. Man vereint Elektromobilität und Retrodesign auf vier Rädern. Die kleine Manufaktur hat seit der Firmengründung vor zwei Jahren immerhin 30 Modelle an Kunden ausgeliefert. Inzwischen steht die Marke – mit dem ehemaligen Rallye-Weltmeisters Ari Vatanen als technischen Berater vor einer gewaltigen Produktionssteigerung. Bis zum Ende des Jahres will man 200 Exemplare des neuen Modells DB 718 verkaufen. Aktuell sind bereits 50 Exemplare reserviert.

DB 718 – Retro mit Strom

Der in Genf gezeigte DB 718 spielt ganz bewusst mit den Stilelementen längst vergessener Zeit. Unter der langen Motorhaube wummert kein potenter Achtzylinder. Sondern ein bescheiden dimensionierter 15 kW/20 PS E-Motor, kombiniert mit einer 15,3 kWh starken Batterie. Der nostalgische Zweisitzer erzielt eine Reichweite von 150 Kilometern. Der gegen Aufpreis lieferbare 23 kWh starke Energiespeicher verlängert den Aktionsradius auf 230 Kilometer. Eine optionale Reichweitenverlängerung sichert weitere 50 Kilometer Fahrstrecke.

Zwischen null und 100 km/h vergehen acht Sekunden – bei Tempo 110 km/h erreicht man aber bereits die Höchstgeschwindigkeit. Die Piloten können über den Bordcomputer drei Fahreinstellungen (Eco, Normal und Sport) wählen.

Der DB 718 gibt es in drei Grundvarianten. Die lassen sich nach Kundenwunsch individualisieren. Die Basis ist das Modell Brigitte für 49 500 Euro, von dem man 100 Exemplare herstellen will.

