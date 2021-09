Die 3 besten Elektroroller im Vergleich

Das Thema E-Mobility gewinnt immer mehr an Bedeutung, deshalb bringen wir die 3 besten Elektroroller im Vergleich. Besonders in städtischen Gebieten rückt der Fokus vermehrt auf die alternativen Fortbewegungsmittel. Auch Stadtbilder verändern sich mit Ladestationen für E-Autos und ausleihbaren Elektro-Scootern zusehends.

Selbst im Motorsport ist das nicht mehr ganz neue Element mittlerweile angekommen. So wird schon seit 2014 die FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft ausgetragen. Am 15. August dieses Jahres wurde die Saison mit dem Berlin E-Prix beendet. Im finalen Rennen der Formel-E-WM hatten ganze 13 Fahrer noch die Möglichkeit auf den Gesamtsieg. Auch wenn sich beim Blick auf die Quoten seriöser Wettanbieter mit PayPal , vier Piloten klar als Favoriten herauskristallisierten.

Schlussendlich gewann Norman Nato das Rennen. Er konnte aber an der Gesamtführung des Niederländers Nyck de Vries nichts mehr ändern. Womit sich dieser zum Weltmeister krönte. Auch sein Mercedes-EQ Formula E Team, konnte die Teamwertung für sich entscheiden. Dass E-Rennsport im Kommen ist, zeigen auch die Ideen der FIA, die aktuell an einer Electric GT Rennserie arbeitet.

E-Mobilität im Vormarsch

Die Elektromobilität ist also deutlich auf dem Vormarsch. Spätestens mit der Zulassung von E-Scootern in Deutschland folgte ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung. E-Roller sieht man mittlerweile in den deutschen Städten immer häufiger. In anderen Ländern wie Italien oder Frankreich ist dieser Trend schon früher angekommen.

Wer über den Kauf eines Rollers nachdenkt, sollte unbedingt einen E-Roller in Erwägung ziehen. Sie könnten die Zukunft der urbanen Mobilität sein. Und stehen beim Thema Leistung den kraftstoffbetriebenen Rollern kaum mehr nach. Preislich sind sie je nach Modell teurer als herkömmliche Roller. Billiger als Autos sind sie aber allemal. E-Roller sind umweltfreundlich. Sie bieten eine großartige Möglichkeit, kürzere und mittlere Distanzen in angemessener Zeit zurückzulegen. Ob für den Einkauf in der Stadt, den Besuch bei Freunden oder den Weg zur Arbeit. Ein Elektroroller ist der perfekte Begleiter. Und eine gute Möglichkeit, das Auto einfach mal stehen zu lassen. Deshalb finden sie hier die 3 besten Elektroroller im Vergleich.

1. NIU N1S

Der NIU N1S punktet nicht nur mit hochwertigem Design. Sondern besonders mit seiner gelungenen Ausstattung. Er sieht elegant aus, verzichtet auf viel Schnick-Schnack und überzeugt mit solider Technik. Der Motor ist von Bosch und der Lithium-Ionen-Akku ist äußerst leistungsstark. In der Spitze fährt er 46 km/h – absolut genug für die Stadt. Weitere Argumente, die für den chinesischen Marktführer sprechen:

Zwei Personen können auf dem Roller sitzen und für die hintere Person gibt es sogar ausklappbare Fußstützen.

Der Fahrer kann zwischen drei verschiedenen Fahrmodi wählen.

Über eine App können jederzeit der Akku-Ladestand des Rollers und weitere Informationen eingesehen werden.

Das Display ist klar und übersichtlich.

Der Roller hat eine Ladezeit von sechs Stunden.

Einzig die Federung des Rollers könnte besser sein. Und der Zweit-Akku ist mit 1.499 Euro deutlich zu teuer. Abgesehen davon überzeugt der schlanke Flitzer ab 2.699 Euro in vielen Bereichen.

2. Kumpan Electric 1954 Ri

Die Firma Kumpan sitzt in Deutschland und produziert leistungsstarke Elektroroller im Retrolook. Ebenfalls größtenteils in Deutschland. Im Kumpan-Roller können drei Lithium-Ionen-Akkus verbaut werden, die Reichweiten von bis zu 186 Kilometern garantieren. Jeder Akku ist zwei Stunden lang zu laden. Und dann heißt es: Freie Fahrt! Käufer können sich bei der Maximal-Geschwindigkeit schon im Vorfeld entscheiden. Und ihren Roller danach auswählen. Sowohl 45 km/h als auch 100 km/h sind möglich. Weitere Pluspunkte:

Starke Bremsen

Keyless Start

Individuelle Fahrmodi zur Steuerung des Verbrauchs

Hochwertige Verarbeitung

Schickes Design

Für zwei Personen zugelassen

Touchdisplay

Tempomat

Preislich sind die Roller von Kumpan eher am oberen Ende angesiedelt. Für die 45 km/h Variante mit 60 Kilometern Reichweite sind 4.999 Euro fällig. Wer eine Reichweite von 186 Kilometern wünscht, muss 2.398 Euro extra bezahlen. Dafür erhält er dann auch den zurzeit reichweitenstärksten Roller auf dem Markt. 100 km/h bei einer Reichweite von 120 Kilometern kosten ab 6.999 Euro. Die Wartezeit für dieses besonders schnelle Modell beträgt acht bis zehn Wochen.

3. Unu Standard

Der Sitz des Unu Standard ist bequem, aber gesamte Roller ist der recht klein. Für Menschen ab 1,80 Meter könnte es auf längeren Strecken daher etwas unbequem sein. Die Federung überzeugt allerdings. Auch die Beschleunigung des Rollers ist sehr gut. Der kleine Wendekreis macht den Unu Standard ideal für den kniffligen Stadtverkehr , Das Kurven fahren sollte man deshalb auch vorher üben. Außerdem überzeugen:

Das analoge, übersichtliche Display

Die simple Bedienung

Sicheres Handling

Bosch-Elektro-Radnabenmotor mit 2.000 Watt

46 km/h in der Spitze

Reichweite laut Werk: 100 km/h

Einzig die Bremsen könnten etwas griffiger sein. Man muss sie aus voller Fahrt sehr kräftig ziehen, damit sie ihren Dienst zu erfüllen. Der Preis ist mit 2.799 Euro gut. Auch der Aufpreis für den zweiten Akku ist mit 699 Euro fair.

Damit bieten die 3 besten Elektroroller im Vergleich eine gute Grundlage, sich zu entscheiden.

Elektromobilität boomt

In Sachen Elektromobilität könnte in den nächsten Jahren noch mehr kommen. So stehen zum Beispiel auch schon die E-Skateboards und Hoverboards in den Startlöchern, um endlich für die Straße zugelassen zu werden.

