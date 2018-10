Die 34. Jännerrallye 2019 ist startbereit

Vor wenigen Tagen wurden bei einer Rallye Kollegiumsitzung der AMF (Austrian Motorsport Federation) in Wien beschlossen, dass die 34. Auflage der Int. LIETZ SPORT Jännerrallye 2019 presented by LT1 vom 3. bis 5. Jänner 2019 wieder zur heimischen Rallye Staatsmeisterschaft zählen wird. Darüber hinaus hat der Rallyeclub Mühlviertel auch seine Bereitschaft bekundet sich für die FIA European Rallye Trophy im Jahre 2020 anzumelden. Daher werden von Seiten der FIA schon 2019 Beobachter anwesend sein, um die Rallye zu observieren.

Lange Sonderprüfungen wird es nur mehr 2019 geben

Man wird den Akteuren und den Fans zum letzten Mal Sonderprüfungen mit einer Länge von mehr als 200 Kilometer anbieten können, da man ab dem Jahre 2020 die Veranstaltung dem Reglement und den Empfehlungen der FIA und der AMF anpassen muss. Dies bedeutet eine wesentliche Kürzung der jetzigen Sonderprüfungskilometer.

Lokalmatadore aber auch starke Fahrer aus Tschechien

Rein sportlich erwartet man neben der heimischen Spitzenklasse sowie den starken Mühlviertler Lokalmatadoren eine starke Beteiligung aus dem Nachbarland Tschechien wo man schon seit einem halben Jahr enge Kontakte geknüpft hat. Es wird auch eine neue Sonderprüfung in Lasberg geben, die am letzten Tag auch als Powerstage über ca. 17 Kilometer gefahren wird. Die Startsonderprüfung der Rallye wird in Pierbach sein. Das Rallyezentrum mit dem Servicepark befindet sich wieder wie seit vielen Jahren in der Freistädter Messehalle bzw. auf dem dortigen Gelände.

Neue Sponsoren und eine App für die Fans

Neu hingegen ist die Firma Bläkläder die das Merchandising übernommen hat, während das Land durch den Sport OÖ und Raiffeisen durch Meine Bank wieder dabei sind. Auch für die Fans wird man Info- Möglichkeiten durch eine eigene Rallye App schaffen, um die Rallye besser verfolgen zu können, bzw. auch aktuell wichtige Sicherheits-hinweise im gesamten Rallyegebiet rechtzeitig einsehen zu können.

