Die andere Plattform für Reifen

Die andere Plattform für Reifen – meinereifen.at ist Österreichs am schnellsten wachsende Online-Plattform für Reifen. Der Grund dafür: 800 motivierte Händler. Sie wollen 100% passende Produkte, sichere Montage und Bezahlung erst, wenn alles fix und fertig ist garantieren. Goodies wie Gratis-Reifen, frei wählbare Finanzierung und Garantien, die weit über die Norm hinausgehen, runden das Gesamtpaket ab und machen meinereifen.at einzigartig.

Der Online-Kauf macht auch vor der Reifen-Brache nicht halt. Auto Plus hat diesen Trend bereits vor Jahren erkannt und mit meinereifen.at eine Plattform für Reifen aufgebaut, die alles abdeckt, was man sich als Reifen-Käufer oder -Käuferin wünscht. Doch im Gegensatz zu den meisten Online-Shops, geht meinereifen.at einen Weg, der für die Kunden sicherer und bequemer ist.

Der Unterschied

Reifen ohne Montage und Expertenwissen dahinter sind nur die halbe Miete. Und genau das ist die Krux bei vielen Reifen-Shops im Netz. Die Kunden entscheiden sich online nach bestem Wissen und Gewissen für Reifen. Ob die Dimensionen stimmen, ob der Reifen für das Fahrzeug zugelassen ist, wann sie geliefert werden und wer sie letztlich montiert, ist oftmals ungewiss.

„Wir haben meinereifen.at so konzipiert, dass Kunden absolute Sicherheit haben, dass alles passt. Erst dann wird auch bezahlt“, erklärt Michael Gänsthaler, Geschäftsführer der Auto Plus GmbH. Daher unterscheidet sich der Ablauf bei meinereifen.at: Kunden wählen ihre Produkte und auch gleich einen von über 800 Händlern in ihrer Nähe, der sie montieren soll. Dieser Händler meldet sich, um einen Termin abzustimmen – dabei wird sichergestellt, dass die Reifen tatsächlich passen. Bezahlt wird nicht im Voraus, sondern erst, wenn alles fix und fertig montiert ist. Das gibt so deutlich mehr Sicherheit, sowohl in finanzieller Hinsicht, als auch was die Produkte betrifft.

Vom PKW bis hin zu 2-Rad

Das Sortiment von meinereifen.at umfasst Reifen und Kompletträder für PKW, Leicht-LKW und 2-Räder. Dazu kommt ein 3D-Konfigurator für Felgen, mit dem sich Kunden ihre Produkte direkt am eigenen Fahrzeug ansehen können. Dabei kann aus Premium-Marken wie Bridgestone, Continental, Michelin und Pirelli ebenso wählen wie zuverlässige Lassa-Reifen oder der Marke Sailun, die weltweit mit einem außergewöhnlich guten Preis-Leistungsverhältnis auf Erfolgskurs ist.

Services, die es in Österreich so nicht gibt

Neben dem Sortiment für praktisch jeden Wunsch kommt meinereifen.at auch in Sachen Preis, Services und Bezahlmöglichkeiten weit entgegen. So startet jede Saison mit einer Gratis-Reifen Aktion. Wer rasch ist und eine Garnitur Reifen kauft, erhält den vierten Reifen kostenlos. In Sachen Bezahlung gibt es die Möglichkeit der Finanzierung, bei der sich die Rate an die Kundenwünsche anpasst. Und zu guter Letzt sind Reifen mit Garantien von bis zu 5 Jahren geschützt. So werden Schäden durch Unfall, Vandalismus oder Bordsteinkante mit bis zu 100% des neuen Reifens rückvergütet. PR