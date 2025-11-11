Die AvD-Histo-Monte geht ins 25. Jahr

Die AVD-Histo-Monte geht ins 25. Jahr -Die einzige internationale Winter-Oldtimer-Rallye feiert im kommenden Jahr ein Jubiläum: Vom 9. bis 14. Februar 2026 findet die AvD-Histo-Monte bereits zum 25. Mal statt. Ausgehend vom Start in Rothenburg ob der Tauber, wo sich die Fahrzeugklassiker auf dem Marktplatz präsentieren, führt die fast 2000 Kilometer lange Tour vorbei an Freiburg, Basel, Aix-les-Bains und Monaco bis zum Zielort Cannes. Der Automobilclub von Deutschland ist Namensgeber und Partner der Veranstaltung und übernimmt auch den Pannendienst.

Die Dokumentenkontrolle sowie die Technische Abnahme erfolgen am Montag, 9. Februar 2026. Am Folgetag starten die Oldtimer bis einschließlich Baujahr 1995 von Rothenburg ob der Tauber zum Prolog. Mit dem Restart am 11. Februar geht es dann in Richtung Mittelmeer. Die Strecke Tour führt entlang der Voralpen durch die Schweiz und Frankreich, mit Passagen am Col de Turini und der Schlucht von Aiglun bis hinauf zum Bergpass Col du Lautaret auf über 2000 Metern Höhe – Winterwetter ist nahezu garantiert. Im Fürstentum Monaco starten die Teilnehmer zur finalen Etappe mit Zieleinlauf am 14. Februar in Cannes.

Bei der AvD-Histo-Monte geht es nicht um die schnellste Fahrzeit, sondern um das Vermeiden von Fehlerpunkten bei diversen Geschicklichkeitsprüfungen und Durchfahrtskontrollen. Anmeldungen sind noch bis zum 14. Dezember 2025 auf der Website der AvD-Histo-Monte möglich. Bis zu 100 Fahrzeuge können teilnehmen. Unter den bisherigen Gesamtsiegern findet sich Fahrzeuge von elf Automarken.