Die besten Autospiele aller Zeiten

Wir geben einen Überblick zu PC-, Konsolen- und Handyspielen und präsentieren auch die besten Autospiele aller Zeiten. Die Spieleindustrie gilt aufgrund ihrer Bedeutung für Kultur, Unterhaltung und technologischen Fortschritt als eine der aufregendsten Branchen der Technik. PC-, Konsolen- und Handyspielehersteller nutzen die neueste Technologie. Um ihre Spiele auf die Bildschirme von mehr als zwei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt zu bringen.

Als sie in den 1970er und 80er Jahren in ihren Kellern mit Pong-Joysticks herumspielten und gegen ihre Freunde um die höchste Punktzahl bei Pac-Man wetteiferten, konnte niemand ahnen, was aus der Spieleindustrie einmal werden würde. Diese einfachen Spiele bildeten die Grundlage der heutigen Spieleindustrie und wurden zu einem kulturellen Phänomen. Die heutige Spieleindustrie ist ein 200-Milliarden-Dollar-Ungetüm, das die Grenzen der Technologie und der Unterhaltung ständig verschiebt. Es gibt nicht nur ständig neue Konsolen, PCs und Geräte, die uns direkt ins Spiel bringen. Wir haben auch die Möglichkeit, einige der besten Gamer der Welt in der E-Sport-Arena und online über Streaming-Plattformen wie Twitch und Mixer zu beobachten.

Die Glücksspielindustrie hat ebenfalls von dieser Entwicklung profitiert, Online-Casinos sind immer beliebter. Vor allem Spiele wie Online-Poker finden immer mehr Anhänger. Es gibt viele Varianten und Versionen des Pokerspiels, die alle mit dem Ziel entwickelt wurden, neue Spieler anzulocken oder den Unterhaltungsfaktor für die Spieler zu erhöhen. Texas Hold’em ist zwar die beliebteste Variante, aber Pokerspieler bevorzugen auch andere Varianten wie Heads Up Poker , Pot Limit Omaha und Caribbean Stud Poker. Poker ist ein Spiel, das es schon seit Jahrzehnten gibt. Die Spieleverlage haben seine Online-Version entwickelt, sobald die Online-Casinos in den Neunzigern aufkamen. Poker war zwar schon immer ein beliebtes Casino-Tischspiel, aber Online-Poker hat es auf eine ganz neue Ebene gebracht.

Die besten Autospiele aller Zeiten – ein Roundup

Aber nicht nur Online-Poker, auch Motorsportspiele haben eine interessante Entwicklung mitgemacht. Vor etwa einem Jahrzehnt schienen Rennspiele ein aussterbendes Genre zu sein – Arcade-Racer wie Blur und Split/Second verkauften sich nicht. Große Studios schlossen und selbst Mainstream-Serien wie Need for Speed hatten Mühe, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie einst hatten. Abgesehen von Mario Kart oder Gran Turismo schienen die Tage der großen Rennspiele vorbei zu sein. Zum Glück sieht es jetzt für Rennsportfans viel besser aus. Forza Horizon hat Rennspiele wieder cool gemacht. Indie-Studios haben die Freude an Arcade-Rennspielen im Stil der 90er Jahre wiederbelebt. Die PC-Rennsimulationsszene ist wettbewerbsfähiger als je zuvor. Und Codemasters hat es mit der Formel-1-Lizenz zu einer unglaublichen Übernahme durch EA im Wert von 1,2 Milliarden Dollar gebracht. Was zeigt, wie hoch Rennspiele heute geschätzt werden. Hier sind sie – die besten Autospiele aller Zeiten.



Forza Horizon 5

Es begann als Ableger der Forza Motorsport-Rennserie , aber Forza Horizon hat sich mittlerweile zum Hauptereignis entwickelt:. Eine wunderschöne, aufmunternde Rennspielserie für jedermann, die auf riesigen, von der realen Welt inspirierten Karten spielt. Horizon 5 ist in unzähligen Listen der besten Game Pass-Spiele und der besten Xbox Series X/S-Spiele zu finden. Es bringt die Formel in einem weiteren liebevollen Paket nach Mexiko, das die ausgedehnte Kampagne, den knallharten Multiplayer, die schicke Autosammlung und die gute Stimmung von Horizon-Spielen beinhaltet. Horizon 5 bietet nicht viel Neues (abgesehen vom ausgezeichneten Koop-Modus Horizon Tour), verfeinert aber alles, was der Vorgänger tat. Und es hat eine viel bessere Kampagnenstruktur, um die lächerliche Menge an Aufgaben zu bewältigen. Auch die Grafik ist absolut spektakulär.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

In Anbetracht der Tatsache, dass die Serie bald wieder in ihr gewohntes Fahrwasser zurückkehrte, vergisst man leicht, dass die Need for Speed-Spiele für kurze Zeit unter der Leitung von Criterion einige der besten Fahrerlebnisse überhaupt boten. Die knackigen Kämpfe und die weiten Straßen von Hot Pursuit bohrten sich in alles, was Need for Speed so großartig macht. Dieses Remaster verstärkt nur den Eindruck, dass das ein Höhepunkt der Serie war. Wir sind gespannt, wie Criterion das Ruder wieder herumreißt.

Burnout Paradise Remastered

Bevor Criterion Need for Speed übernahm, schuf das Unternehmen die legendäre Arcade-Rennserie Burnout. Die griff das elegante Boosten und Driften von 90er-Jahre-Klassikern wie Ridge Racer und Daytona auf. Und sie gestaltete sie für die 00er-Jahre zu einem schmutzigen Kontaktsport um. Mit wackelnden Bildschirmen, Seitenschlägen und verbogenem Metall. Burnout Paradise aus dem Jahr 2008 war mit seiner Open-World-Karte und dem völlig offenen Spielprinzip sogar noch bahnbrechender. Es ist nicht verwunderlich, dass ein so gewagtes, modernes Spiel so gut gealtert ist, wie es in dieser schönen Neuauflage der Fall ist.

Mario Kart 8 Deluxe

Sie können sich mit ein paar Freunden zusammensetzen und jedes beliebige Mario Kart-Spiel spielen, bis hin zum Super Nintendo-Original von 1992. Und sie haben garantiert eine Menge Spaß. Jedes Spiel der Serie besticht durch raffiniertes Arcade-Handling. Trickreiche Strecken, liebenswerte Charaktere und eine kapriziöse, grausame Ader, die jedes Rennen auf den Kopf stellen kann. Kein Wunder, dass das die meistverkauften Rennspiele aller Zeiten sind. Das neueste Spiel, Mario Kart 8 könnte das beste Mario Kart seitdem allerersten sein. Mit einem hervorragenden lokalen und Online-Mehrspielermodus, einem lohnenden Solospiel, tiefgreifenden Anpassungsmöglichkeiten, üppiger Grafik und einem fetzigen Live-Band-Soundtrack. Hoher Spaßfaktor und eines der beliebtesten Autospiele aller Zeiten.



Gran Turismo Sport

Auch wenn viele es nicht als „vollwertiges“ Gran Turismo-Spiel ansehen, hat sich der einzige PS4-Teil der Serie im Laufe der Zeit erheblich erweitert. Und bietet nun viele der von Fans geliebten Solo-Kampagnen-Events und Lizenztests sowie eine beeindruckende Fahrzeug- und Streckenliste. Das Handling ist eine hervorragende Balance aus Zugänglichkeit und simulationsähnlichem Biss. Der extrem gut gestaltete Online-Multiplayer bringt die klaren Regeln und den Wettbewerbsvorteil von ernsthaften PC-Titeln wie iRacing in eine lockere und einladende Umgebung. Kurz gesagt, es ist immer noch ein GT-Spiel und außerdem das beste und fairste Online-Multiplayer-Erlebnis auf Konsole – mit Abstand.

F1 2021

Einige alte Probleme bleiben bestehen, und eine Handvoll neuer tauchen in dem gelegentlich etwas holprigen Paket auf. Aber das kann alles nicht verhindern, dass dieses F1-Spiel das bisher beste ist. Der völlig neue Story-Modus, der sich stark an der übertriebenen Dramatik des Netflix-Rennspiels Drive to Survive orientiert, funktioniert überraschend gut. Und er wird durch anständige Next-Gen-Versionen und ein paar willkommene Änderungen an den bestehenden Rennen ergänzt. Die KI schlägt sich wacker, es gibt eine ganze Saison an Rennen und alles sieht beeindruckend authentisch aus. Wenn man bedenkt, dass wir in der Formel 1 gerade eine Saison der Superlative erleben, ist es nur passend, dass das offizielle Spiel mit Geoff Crammonds Bemühungen aus den 90er Jahren mithalten kann. Und so zu den bisher besten Umsetzungen des Sports gehört.

Burnout 3: Takedown

Wenn es um überdrehte Arcade-Rennaction geht, hat kein Spiel das besser gemacht als Burnout 3: Takedown. Der Titel von Criterion Games für PS2 und Xbox aus dem Jahr 2004 steigerte das Gemetzel aus den ersten beiden Teilen der Serie. Um damit ein konstant fesselndes Erlebnis zu schaffen. Natürlich gab es auch in Burnout 3 traditionelle Rennen. Aber anstatt zu versuchen, anderen Rennfahrern auszuweichen, bestand der größte Spaß darin, in deren Fahrzeuge zu knallen. Je mehr Schaden Sie anrichteten, desto eher konnten Sie das Fahrzeug des Gegners zu Schrott fahren und so Ihre Gewinnchancen erhöhen.

Die Takedown-Mechanik kam im neuen Road Rage-Modus gut zur Geltung. Bei dem musste man eine bestimmte Anzahl von Autos innerhalb eines Zeitlimits zu Schrott fahren. Burnout 3 war jedoch am besten, wenn man mit Freunden im Mehrspielermodus spielte. Um zu sehen, wer in einem einzigen Event die meisten Takedowns erzielen konnte. Mit seinem ausgeklügelten Arcade-Handling, bombastischen Crashs und einer Vielzahl von Spielmodi für den Einzel- und Mehrspielermodus bleibt Burnout 3: Takedown eines der besten PS2-Spiele aller Zeiten. Und damit reiht es sich auch in die besten Autospiele aller Zeiten.



