Die finale Challenge für den Cullinan und Cory Richards

In den Highlands ging sie los

Am Mittwoch den 4. April 2018 begann die letzte große Herausforderung für den Rolls-Royce Cullinan. Das erste SUV der Marke soll von hier aus Schneefelder in den österreichischen Alpen, die Wüsten des Mittleren Ostens durchqueren und schließlich in den USA die Herausforderung der letzten großen Erprobung vor der Weltpremiere beenden.

In den sozialen Medien ebenso

Das Abenteuer „The Final Challenge“ will begleitet sein. Dafür fand sich als Partner der Forscher und Fotograf Cory Richards, der Abenteurer des Jahres 2013 von „National Geographic“. Er wir in den sozialen Medien von sich und dem Cullinan hören und sehen lassen auf nationalgeographic.com/rollsroycecullinan oder rolls-roycemotorcars.com. (ampnet/Sm)