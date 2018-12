Die fünfte E-Mobility Konferenz in Ljubljana ist vorbei

Das slowenische „Avto Magazin“ hat zusammen mit Emobility.si und dem Verlagshaus Adria Media Ljubljana nun schon zum fünften Mal zur intenrationalen E-Mobilitätskonferenz in Ljubljana geladen. In Zeiten von EU-weit sehr strengen CO2 Resttriktionen bis 2030 werden alternative Antriebe eine immer größere Rolle spielen.

Auch die internationale Politik war mit dabei

Die niederländische und deutsche Regierung aber die österreichischen Firmen OVM und ELES waren anwesend. Aber auch Vertreter der Autohersteller Nissan, Renault oder Hyundai waren vor Ort. Primož Lemež, Präsident von „E-Mobility“ sprach in seiner Rede von Milliardenschäden an der Natur und Schäden in Millionenhöhe durch frühzeitige Todesfälle, die durch Luftverschmutzung des Transportsektors hervorgerufen werden. Er findet, es ist Zeit für einen Umbruch. Deshalb ist die 6. Konferenz für das nächste Jahr schon fixiert. Diese soll noch größer und besser werden.

