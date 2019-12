Die „geheimen“ Stars in Essen

Bei all den Fahrzeugen – Oldtimern, Youngtimern, Neuwägen und getunten Schlitten – wird auf der Essener Motor Show auch etwas für das männliche Auge geboten.

Sex sells und das Auge isst bekanntlich mit, oder kauft vielleicht in diesem Fall, und so dürfen auch die „geheimen“ Stars nicht in der Berichterstattung fehlen: die Messegirls, die Schaufrauen, die die ohnehin schon glänzenden Schlitten noch mit einem bezaubernden Lächeln auf hübschen. Stets in hohen Schuhen und engem Dress, stehen sie den ganzen Tag bereit. Auch das sollte gewürdigt werden. Denn nur wer weiß wie anstrengend hohe Hacken sind, kann das auch neidlos anerkennen.

Denn auf vier Gummirädern rumstehen, sich den Staub vom Lack wegputzen lassen und glänzen kann ja jedes Auto 😉.

