Die neue Marke CUPRA – Offizieller Startschuss

Die neue Marke CUPRA – Offizieller Startschuss. Im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung in Barcelona hat Seat nun den offiziellen Startschuss für die neue Marke CUPRA gegeben, die mit eigener Identität in das Unternehmen integriert werden soll. Ein weiterer Höhepunkt des Events in der katalanischen Metropole war die erstmalige Präsentation des CUPRA Ateca* – das erste Modell der neuen Marke.

CUPRA, kurz für „Cup Racer“, war schon immer der ultimative Ausdruck von Sportlichkeit und ist dafür prädestiniert, Autoliebhaber auf der ganzen Welt zu begeistern.

CUPRA wird nun als eigenständiges Unternehmen geführt, das gemeinsam mit Seat Modelle entwickelt – mit dem festen Vorsatz, unabhängig zu wachsen. Mit diesem Schritt erhält die Marke einen Extra-Bereich bei etwa 260 ausgewählten Seat-Händlern in ganz Europa.

„CUPRA ist eine große Chance für Seat, für unsere Kunden und für das Geschäft“, sagt Luca de Meo, Vorstandsvorsitzender der Seat S.A. „Das gesamte Projekt ist dem innigen Wunsch verschiedener Menschen zu verdanken, die nach einer Möglichkeit suchten, auch für andere Automobilfans interessant zu werden.“

Der CUPRA Ateca – das erste Modell der Marke

Leistungsstarke Ikone: Der CUPRA Ateca ist ein SUV, der den Beginn einer neuen Ära einläutet und sich perfekt für die Einführung der neuen Marke eignet. Er ist ein einzigartiges Modell in seinem Segment, das bisher Premium-Marken vorbehalten war. Der neue 2.0-TSI-Motor des CUPRA Ateca liefert 300 PS/221 kW. Es handelt sich um einen der technisch modernsten Motoren auf dem Markt, der mit einem komplett überarbeiteten Partikelfilter ausgestattet ist und die neuesten Emissionsvorschriften erfüllt. Der Motor bietet einen verbesserten und kraftvolleren Sound und ein neu entwickeltes 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, an dem gezielte Optimierungen vorgenommen wurden, um das Getriebehandling sportlicher und die Gangwechsel schneller, weicher und präziser zu machen. Das Getriebe wurde so optimiert, dass exzellente Leistung mit niedrigen Verbrauchs- und Emissionswerten einhergeht. Der CUPRA Ateca verfügt über den Allradantrieb 4Drive.

CUPRA TCR

Der CUPRA TCR wird der erste Rennwagen der Marke sein und in der Saison 2018 an der TCR-Serie teilnehmen. Auf Heck und Front des neuen TCR wird das CUPRA-Logo in der offiziellen und charakteristischen Kupferfarbe zu sehen sein, während sich Stoßdämpfer, Lenkrad, Haube und Schalensitze vom normalen CUPRA Modell unterscheiden. Die Software für das Steuergerät wurde entsprechend den technischen Vorschriften der Rennserie 2018 adaptiert.

Zukünftige Projekte

Für die exklusive Veranstaltung in Barcelona hat die neue Marke Designstudien am CUPRA Ibiza und CUPRA Arona ausgeführt, um die Stärke der neuen CUPRA Welt zu belegen.

Auch wenn diese Fahrzeuge noch nicht als Teil des CUPRA Sortiments bestätigt wurden, demonstrieren diese starken Designstudien das Potenzial der neuen Marke in Bezug auf Design und Technologie und zeigen die Möglichkeit auf, die CUPRA Elemente auf andere Segmente auszuweiten.