Die Zukunft von Maserati

Die Zukunft von Maserati wird elektrisch. Im Jahr 2020 wird das Unternehmen mit der Elektrifizierung beginnen. Der in Turin produzierte Maserati Ghibli wird das erste Hybridfahrzeug der Marke sein.

Italien nicht nur im Herzen

Maserati gibt seinen Innovationsplan für Produktion, Elektrifizierung und autonomes Fahren bekannt. In diesem Zusammenhang kündigt Maserati Pläne für neue und elektrifizierte Fahrzeuge aus Modena, Turin und erstmals aus Cassino an. Somit bleibt die Fertigung aller neuen Modelle von Maserati weiterhin vollständig in Italien. Sie sind mit Hybrid- oder Batterieantriebssystemen ausgestattet, die technische Innovationen bieten, der DNA der Marke entsprechen und eine hohe Leistung besitzen. Die vollelektrischen Modelle von Maserati kombinieren die markentypische Fahrdynamik mit einer Batterietechnologie der nächsten Generation. Sie bieten einzigartige Fahrmodi, eine verlängerte Reichweite und ultraschnelles Laden.

Autonomes Fahren

Alle neuen Maserati, einschließlich der aktualisierten gegenwärtigen Modelle, werden eine Reihe von automatisierten Fahrfähigkeiten bieten. Beginnend mit dem verbesserten Autobahnassistenten auf Level 2, bis hin zum „Hands free“-Level 3. Dieser besitzt weitreichende Autonomie und schließt die Möglichkeit ein, auf und neben den Fahrspuren zu manövrieren oder das Fahrzeug sicher am Straßenrand zum Stehen zu bringen, sollte der Fahrer nicht in der Lage sein, die Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen.

E-Maserati

Der erste völlig neue Maserati wird ein mit großer Spannung erwarteter Sportwagen sein. Er ist vollgepackt mit Technologie, die von den traditionellen Werten der Marke inspiriert sind. Seine Produktion wird im Werk in Modena erfolgen. Dort werden im Moment umfassende Modernisierungen der Produktionslinie durchgeführt, damit man für die Elektrotechnologie gerüstet ist. Als nächstes wird ein neues Maserati SUV präsentiert, das in Cassino gebaut wird. Es wird mit seinen innovativen Technologien eine führende Rolle für die Marke spielen. Für den Bau der neuen Produktionslinie, deren Eröffnung für Ende des ersten Quartals 2020 vorgesehen ist, sind Investitionen in Höhe von rund 800 Millionen Euro vorgesehen. Die ersten Vorserienexemplare sollen bis 2021 vom Band laufen. Nach vielen Jahren des Erfolgs bleiben GranTurismo und GranCabrio Teil der Wurzeln der Marke. Zugleich läuten diese Fahrzeuge für Maserati die Ära der vollständigen Elektrifizierung ein. Die komplett neuen Modelle GranTurismo und GranCabrio werden künftig in Turin produziert, wo FCA 800 Millionen Euro investiert.

Die Produktion der neuen Modelle wird das prestigeträchtige und sich kontinuierlich verbessernde Angebot des aktuellen Maserati Modellprogramms ergänzen.

