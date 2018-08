Diese App kennt den Weg zur nächsten Ladesäule

Jaguar Land Rover arbeitet künftig mit dem Elektromobilitätsprovider Plugsurfing zusammnen, um Kunden schnell und einfach den Weg zur nächsten Ladestation zu weisen. Die Aufladung des Autos ist außerdem bequem zu bezahlen.

Die App zeigt wohin und dient auch als Bezahlmethode

Per „Public Charging“-App haben die Besitzer des Jaguar I-Pace sowie eines Plug-in-Hybrids von Range Rover Zugriff auf circa 70 000 Ladepunkte in ganz Europa. Die Suche mit Hilfe einer Übersichtskarte gestaltet sich ebenso einfach wie die spätere Abrechnung des Ladevorgangs per RFID-Chip. Darüber hinaus bietet die Anwendung Fahrern eines batterieelektrischen oder elektrifizierten Modells von Jaguar und Land Rover die Möglichkeit, in Echtzeit zu ermitteln, ob die gewünschte Ladestation aktuell frei oder belegt ist. Außerdem wird dem Nutzer angezeigt mit wie viel kW die jeweilige Ladesäule liefern kann.

Pay per Use oder Flatrate

Angeboten werden über die Vertragshändler wahlweise ein Abo zu 45,80 Euro oder die Zahlung pro Aufladung. Dazu gehört jeweils ein universeller Ladeschlüssel und der kostenlose App-Download. (ampnet/jri)

Public-Charging App Jaguar:

Download für iOS

Download für Android

Public-Charging App Land Rover:

Download für iOS

Download für Android

