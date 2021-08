Dino Kraftpaket – Batteriewächter verhindert Batterie-Tiefentladung

Der 12 Volt Batteriewächter von Dino Kraftpaket verhindert die Batterie-Tiefentladung und dreht so „Stromvampiren“ den Saft ab. Der gute alte Zigarettenanzünder kommt häufig als 12-Volt-Steckdose zum Einsatz. Bietet er doch einer Vielzahl elektrischer Verbraucher Anschluss. Bis hin zur portablen Espresso-Maschine. Aber energiehungrige Verbraucher können gerade im Stand schnell die ganze Autobatterie leer saugen. Es gilt, sie vor Tiefentladung zu schützen und Startproblemen vorzubeugen.

Die Marke Dino Kraftpaket hat dazu den cleveren 12-Volt Batteriewächter, der die Batterie-Tiefentladung verhindert, im Programm. Für nur 24,90 Euro. Er dreht Stromvampiren den Saft ab, bevor der Akku in die Knie geht. Ist nach Fortsetzung der Fahrt wieder genug Power vorhanden, schaltet das intelligente Gerät den Strom automatisch wieder ein. Gerade bei den für Urlaube und Ausflüge beliebten Autokühlboxen ist das wichtig. Damit Lebensmittel nicht verderben oder Getränke warm werden. Aber natürlich macht sich der Batteriewächter auch bei anderen starken Verbrauchern nützlich. Der Clou: Neben dem 12-Volt-Anschluss sind zwei USB-Steckdosen mit an Bord sind. So kann man entsprechende Geräte ebenfalls anschließen und überwachen.

So funktioniert´s

Den kompakten Batteriewächter von Dino Kraftpaket einfach zwischen Zigarettenanzünder/12-Volt-Steckdose und Verbraucher einstecken. Sinkt die Batteriespannung unter 12,2 Volt ab, schaltet er das angeschlossene Gerät automatisch ab. Das ist im Normalfall selbst bei einer Kühlbox unproblematisch. Da die Isolierung den Inhalt noch eine ganze Weile kalt hält. Steigt der Wert wieder über 13,2 Volt, wird wieder eingeschaltet. Eine rote und eine grüne LED informieren stets über den aktuellen Status. Die maximale Dauerleistung des Batteriewächters beträgt 6 A. Überlast- und Kurzschlussschutz sind vorhanden. Neben einer Ersatzsicherung liefert Dino Kraftpaket auch einen praktischen Transportbeutel mit. So ist das Gerät bei Nichtgebrauch gut verstaut.

