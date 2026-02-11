Dodge Charger – E-Auto statt Achtzylinder?

Dodge Charger – E-Auto statt Achtzylinder? Es ist noch gar nicht so lange her, da sah die Zukunft in den USA elektrisch aus. Die Politik wollte den Kunden vorschreiben, welche Antriebe sie zu kaufen haben, und die Verbrauchsvorschriften zogen derart an, dass an Elektroautos nichts vorbeizuführen schien. Eines der faszinierendsten darunter ist der Dodge Charger, der übrigens auch als Verbrenner kommen wird.

Der künstlich erzeugte Klang – Dodge nennt das ausgeklügelte Lautsprechersystem „Fratzonic“ – zählt zu den herausragenden Features des elektrischen Charger. Dabei wird der klassische Achtzylinder-Klang nicht nur simuliert, sondern geradezu übersteigert, und auch die Außenwelt hat etwas davon: Die Ingenieure brüsten sich mit einem Geräuschpegel von bis zu 126 dB – genauso viel wie beim Vorgängermodell in der brutalen Hellcat-Spezifikation. Außer Hyundai mit seinen N-Modellen hat es eigentlich noch kein Hersteller hinbekommen, die E-Mobilität so emotional auszugestalten.

Auf der Straße geht es jedenfalls genauso zur Sache, wie es die Akustik erwarten lässt. Immerhin liefert der Allradler 850 Newtonmeter Drehmoment und 470 kW (639 PS) Leistung, mit Overboost sind es sogar 499 kW (679 PS). Für den Spurt von 0 auf 100 km/h haben wir ganze 3,5 Sekunden gemessen, abgeregelt wird nach Auskunft des Herstellers bei rund 220 km/h. Die gut gewichtete Lenkung und das straffe, adaptive Fahrwerk sorgen für gute Straßenlage und ordentlichen Komfort.

Kleiner Wermutstropfen: Der 101-kWh-Akku leert sich bei engagierter Fahrweise schneller, als einem lieb ist, realistisch sind gerade einmal 250 bis 350 Kilometer Reichweite. Aber schließlich bringt der E-Charger auch über 3,2 Tonnen auf die Waage. Dennoch: Amerika, du hast es besser. Gerade einmal umgerechnet 52.500 Euro stehen für den viertürigen Elektro-Boliden in der Preisliste. Unser komplett ausgestatteter Testwagen kommt auf rund 66.500 Euro. Ein Charger mit klassischer Sechszylinder-Maschine ist übrigens schon für rund 45.000 Euro zu haben. Dodge will eine Rückkehr nach Europa nicht ausschließen.