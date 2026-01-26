Donkervoort P24 RS – Radikalität neu definiert

Donkervoort P24 RS – Radikalität neu definiert – Mit dem P24 RS schlägt Donkervoort ein neues Kapitel seiner kompromisslosen Philosophie auf. 600 PS, ein extrem niedriges Gewicht und eine Aerodynamik, die direkt aus dem Motorsport zu stammen scheint: Der niederländische Kleinserienhersteller bleibt sich treu – und geht dennoch weiter als je zuvor. Der P24 RS ist kein Auto für die breite Masse, sondern ein fahrdynamisches Manifest für Puristen.

Herzstück des P24 RS ist ein neu entwickelter Hochleistungsantrieb, der die magische 600-PS-Marke erreicht. In Kombination mit dem für Donkervoort typischen Leichtbau ergibt sich ein Leistungsgewicht, das selbst ausgewiesene Supersportwagen alt aussehen lässt. Kohlefaser, Titan und Aluminium kommen dort zum Einsatz, wo sie fahrdynamisch Sinn ergeben – nicht als Prestige, sondern als Notwendigkeit. Jedes Bauteil dient einem Zweck: Geschwindigkeit, Präzision, Feedback.

Design & RS Zusatz

Optisch zeigt sich der P24 RS aggressiver und technisch geprägter als seine Vorgänger. Große Lufteinlässe, freistehende Räder, ein ausgeklügelter Unterboden und markante Aerodynamik-Elemente machen klar, dass dieses Fahrzeug primär für die Rennstrecke gedacht ist – auch wenn es straßenzugelassen sein soll. Der Fahrer sitzt tief, beinahe im Fahrzeugboden, umgeben von einem Cockpit, das sich bewusst auf das Wesentliche beschränkt. Donkervoort verzichtet auf digitale Spielereien zugunsten direkter Mechanik und purer Kontrolle.

Der Zusatz „RS“ steht dabei nicht nur für mehr Leistung, sondern für eine nochmals geschärfte Auslegung: härteres Fahrwerk, direktere Lenkung, maximale Rückmeldung. Der P24 RS will gefahren werden – fordernd, intensiv und ohne Sicherheitsnetz. Genau darin liegt sein Reiz.

Reprise der Radikalität

Seit der Gründung 1978 steht Donkervoort für kompromisslosen Leichtbau und extreme Fahrmaschinen. Modelle wie der S8, der D8 Cosworth oder der legendäre D8 GTO haben die Marke geprägt. Besonders der D8 GTO setzte Maßstäbe: Audi-Fünfzylinder-Turbo, unter 750 Kilogramm Gewicht und eine Fahrdynamik, die weltweit für Aufsehen sorgte. Mit dem D8 GTO JD70 feierte Donkervoort 2020 sein 70-jähriges Jubiläum – leichter, stärker und radikaler denn je.

Der P24 RS knüpft genau hier an, markiert aber zugleich einen Wendepunkt. Er ist nicht nur eine Weiterentwicklung, sondern eine Neudefinition dessen, was Donkervoort in Zukunft sein will: kompromisslos, extrem und emotional. Ein Auto für Enthusiasten, die nicht nach Komfort fragen, sondern nach dem nächsten Scheitelpunkt.

Mehr zum P24 RS und all seine Vorgängermodelle gibt es in unserer nächsten Printausgabe.