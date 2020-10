Dr. Karin Kirchner übernimmt Leitung Kommunikation bei Renault

Dr. Karin Kirchner, seit Juni 2017 Direktorin Kommunikation, Renault Suisse SA, wird per 01.11.2020, zusätzlich zu ihrer aktuellen Funktion, die Leitung der Kommunikation von Renault Österreich übernehmen. Die in der Schweiz lebende Österreicherin folgt auf Martin Zimmermann, der seit Anfang Oktober die Kommunikation in Österreich interimistisch geleitet hat und sich auf seine Rolle als Vorstand Kommunikation von Renault Deutschland und Direktor Kommunikation D-A-CH konzentrieren wird.

Patrick Aulehla, PauaKommunikation, wird weiterhin die Kommunikationsabteilung mit seiner Agentur tatkräftig unterstützen und der Haupt-Ansprechpartner für den Pressepark bleiben.

Marc Utzinger, Kommunikationsattaché Produktkommunikation und Maryse Lüchtenborg, Kommunikationsattachée Unternehmenskommunikation – beide Renault Suisse SA – werden ebenfalls als Ansprechpartner für die österreichischen Medien zur Verfügung stehen. Mehr dazu auf www.renault.at

