Dr. Wolfgang Porsche ist 80

Gratulation an Porsches langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden, Dr. Wolfgang Porsche ist 80. „Der Mythos Porsche lebt und wird niemals untergehen!“ – mit diesem legendären Versprechen hat sich Dr. Wolfgang Porsche im Juli 2009 an die Porsche-Mannschaft in Zuffenhausen gewandt. Und in schwierigen Zeiten Zuversicht vermittelt. jetzt feiert der Aufsichtsratsvorsitzende der Porsche AG seinen 80er.

Er darf sich bestätigt fühlen. Porsche ist erfolgreich an der Börse notiert, hat im Schnelldurchlauf die Aufnahme in den DAX erreicht. Und in den vergangenen Jahren mit seinem äußerst robusten Geschäftsmodell immer wieder Bestmarken bei Absatz, Umsatz und Ertrag geliefert. Die Transformation in Richtung Elektromobilität verläuft nach Plan. Das alles ist nicht zuletzt das Verdienst des Jubilars, der seit 2007 den Aufsichtsrat des Sportwagenherstellers führt.

Für die Porsche-Belegschaft ist „WoPo“ eine Institution und ein Ankerpunkt über all die vielen Jahre hinweg. Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender von Porsche, nennt ihn „eine sympathische Identifikationsfigur, für den der Beruf eine Berufung ist“. Für die vielen Porsche-Fans und Porsche-Kunden auf der ganzen Welt ist er das Gesicht des Unternehmens. Gerade in den USA und Japan genießt er bei der großen Porsche-Fangemeinde ein besonderes Ansehen. Auch er selbst sucht immer wieder die Nähe zur weltweiten Porsche-Community, in der er sich bestens aufgehoben fühlt.

„WoPo“ und der 911

Die Erfolgsgeschichte von Porsche ist eng mit der Sportwagen-Ikone 911 verknüpft. Das gilt auch für Dr. Wolfgang Porsche. Er begleitete die Entwicklung des 911 von der ersten Stunde an. Bei der Feier zur Produktion des einmillionsten 911 am 11. Mai 2017 erinnerte er sich: „Ich durfte mit meinem Vater die ersten Fahrten über die Großglockner-Hochalpenstraße machen. Dieses Gefühl in einem 911 genieße ich immer noch wie damals. Denn die Kernwerte unserer Marke sind heute dank des 911 so visionär wie seit dem ersten Porsche 356 ‚Nr.1‘ Roadster aus dem Jahr 1948.“

Der 911 feiert in diesem Jahr ebenfalls ein Jubiläum – er wird 60 Jahre alt. Längst hat sich um den legendären Elfer eine attraktive und hoch-sportliche Produktfamilie gebildet, der neben Sportwagen mit Verbrennungsmotoren auch Plug-in-Hybride und – mit dem Taycan – rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge angehören. 2030 möchte Porsche mindestens 80 Prozent seiner Sportwagen vollelektrisch an Kunden ausliefern. Auch Dr. Wolfgang Porsche ist inzwischen bekennender Elektro-Fan. Zudem unterstützt er die Investitionen von Porsche in die Entwicklung und Produktion von E-Fuels. Weil er sie als sinnvolle Ergänzung für die weltweit mehr als 1,3 Milliarden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sieht.

Frühmorgens auf die Großglockner-Hochalpenstraße

Dr. Wolfgang Porsche, der sich selbst „als österreichischer Schwabe“ bezeichnet, fährt auch heute mit 80 noch gerne „morgens um Halbsieben die Großglockner-Hochalpenstraße hinauf“. Stets den Blick nach vorne gerichtet. Das ist typisch für ihn, wie Oliver Blume aus der langjährigen Zusammenarbeit weiß: „Wolfgang Porsche war schon immer mehr Visionär als Kontrolleur. Zu seinem Geburtstag wünschen wir ihm alles erdenkliche Gute. Vor allem natürlich Gesundheit. Im Namen der gesamten Porsche-Mannschaft bedanken wir uns für sein großes Vertrauen.“

