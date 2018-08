Dreifacherfolg für KTM am Slovakiaring

Bei 30 Grad Außentemperatur starteten die Teams und Fahrer des GT4 Central European Cup am Sonntagvormittag in das zweite Rennen des Wochenendes. Nach einer Stunde voller packender Rad-An-Rad-Kämpfe waren es die KTM-Piloten David Klar und Mads Silijehaug, welche die Ziellinie als erstes überquerten. Hinter dem tschechisch-norwegischen Fahrerduo kamen die Vortagessieger Lukasz Kreski und Maciej Marcinkiewicz ins Ziel. Die Maserati-Piloten sicherten sich mit dieser Platzierung den erneuten Sieg im „Am Cup“.

Der Sieg von Samstag wurde nachträglich aberkannt

Nachdem David Klar und Mads Siljehaug ihren dritten Platz aus dem Samstagsrennen nachträglich aberkannt bekamen, hatten die Piloten von True Racing – Reiter am Sonntagmittag Grund zur Freude. Nach einer fehlerfreien Fahrt schnappten sie sich den Sieg im zweiten Rennen. Ihre Teamkollegen Benjamin Mazatis und Ilmari Korpivaara im KTM X-Bow GT4 #25 konnten auch am Sonntag an ihre starke Performance des Vortages anknüpfen und einen weiteren zweiten Platz im Pro-AM Cup feiern. Marylin Niederhauser und Eike Angermayr komplettierten das Podium am Sonntag und machten somit den KTM-Dreifacherfolg perfekt. Nach dem Ausfall im ersten Rennen konnten sich die Piloten somit wichtige Meisterschaftspunkte gutschreiben.

Im „Am Cup“ gabs zwei Plätze für Maserati

Im Am Cup waren es erneut Lukasz Kreski und Marciej Marcinkiewicz, welche die Siegertrophäe in den Händen hielten. Ihre Maserati-Kollegen Romy Dall`Antonia und Giuseppe Fascicolo vom Team Scuderia Villorba Corse beendeten den Lauf auf Rang zwei. Die dritte Position sicherte sich der Seriendebütant Adam Galas im KTM #21. Nach einem Zwischenfall auf der Rennstrecke schieden die Samstags-Sieger des Pro-AM Cup, Jan Kasperlik und Csaba Mor, in ihrem Porsche Cayman GT4 CS MR vorzeitig aus dem Sonntagslauf aus.

Weiter gehts in den Niederlanden



Für den GT4 Central European Cup geht es weiter in das niederländische Zandvoort, wo am Wochenende vom 5. bis 7. Oktober das Saisonfinale der internationalen Rennserie stattfindet. Dort werden dann die Meister des Pro-AM Cup sowie des Am Cup gekürt Weitere Informationen dazu gibt es auf der Webseite sowie in den Sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und Instagram.

