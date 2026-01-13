DS 4 Diesel – Premium-Kompaktwagen mit Effizienz und Stil

DS 4 Diesel – Premium-Kompaktwagen mit Effizienz und Stil – Kaum zu glauben einige Hersteller besinnen sich ihrer erfolgreichen Technologien und kehren den EU Doktrinen den Rücken. Der DS 4 – mittlerweile im Modelljahr 2026 zählt zu Fahrzeugen im Premium-Kompaktsegment: französisches Design trifft auf solide Technik und zeitgemäße Motoren. Besonders die Dieselvariante BlueHDi 130 – ein moderner Selbstzünder für Vielfahrer – steht bei vielen Interessenten im Fokus, die Wert auf Komfort, Effizienz und Alltagstauglichkeit legen.

Der DS 4 präsentiert sich als eleganter Kompaktwagen mit leicht coupéhaftem Profil, das ihn zwischen klassischen Schräghecklimousinen und SUV-Modellen positioniert. Die Frontpartie wirkt markant durch die charakteristische DS-Matrix-LED-Beleuchtung, während die Seitenlinie einen dynamischen, fast coupé-artigen Eindruck vermittelt. Innen setzt das Modell auf hochwertige Materialien, moderne Oberflächen und französische Detailverliebtheit – von Alcantara-Bezügen bis zu fein abgestimmten Ambient-Lichtern.

BlueHDi 130 – Effizienz im Fokus

Im Dieselangebot des DS 4 spielt der BlueHDi 130 die zentrale Rolle. Dieser 1,499 cm³-Vierzylinder-Dieselmotor entwickelt 130 PS und ein kräftiges maximales Drehmoment von 300 Nm – abrufbar bereits bei niedrigeren Drehzahlen, was für souveräne Durchzugsstärke selbst bei hohen Geschwindigkeiten sorgt. Kombiniert ist dieser Motor serienmäßig mit einer 8-Gang-Automatik, die nicht nur angenehme Schaltvorgänge bietet, sondern auch zum Kraftstoff- und Emissionsverhalten beiträgt.

Im Vergleich zu reinen Benzinern zeichnet sich der Diesel durch deutlich geringere Verbrauchswerte aus, was insbesondere bei langen Autobahn- oder Pendelstrecken ein klarer Vorteil ist. Zwar schwankt der kombinierte Verbrauch je nach Fahrstil, Ausstattung und Bereifung, doch ist er typischerweise niedriger als bei vergleichbaren Ottomotoren. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die CO₂-Bilanz im realen Einsatz.

Fahrleistungen und Alltag

Mit der Dieselvariante erreicht der DS 4 eine Höchstgeschwindigkeit von rund 203 km/h und absolviert den Standardsprint 0–100 km/h in etwa 10,9 Sekunden. Diese Werte sind typisch für einen Premium-Kompaktwagen mit 130 PS-Diesel und reichen für den Alltag und Überholmanöver auf der Autobahn problemlos aus.

Auch praktisch überzeugt der DS 4: der Kofferraum bietet rund 430 Liter Grundvolumen, was für die meisten Familien- oder Urlaubsgepäck-Anforderungen ausreichend ist. Der Innenraum selbst punktet mit einer klaren, aber hochwertigen Anmutung und einem Fokus auf Komfort über lange Distanzen.

Technik und Ausstattung

Im Cockpit setzt der DS 4 auf eine moderne Infotainment-Lösung mit großem Touchscreen, digitalem Kombiinstrument und zahlreichen Assistenzsystemen. Dazu gehören unter anderem: Tempomat/Abstandshalter, Spurhalteassistent, Notbremsassistent, RückfahrkameraBluetooth- und Smartphone-Integration. Das Infotainment-System ist intuitiv bedienbar, auch wenn Kritiker einzelne Menüs als etwas träge beschreiben – ein typisches Phänomen bei vielen Premium-Modellen dieser Klasse.

Sicherheit und Verbrauch

Obwohl der Diesel im Premium-Segment angesiedelt ist, entspricht er den aktuellen Euro-6-Abgasnormen, was Emissionen und Umweltbelastung auf einem modernen Niveau hält. Gerade in Ländern mit strengen Schadstoff-Regelungen kann dies ein Vorteil für Privatiers und Flottenkunden sein.

Zu den Sicherheitsfeatures zählen mehrere Airbags, ein Stabilitätsprogramm, Fahrzeug-Spurassistenten und weitere elektronische Helfer, die im europäischen Vergleich als Standard im Premium-Kompaktsegment gelten.

Fazit: Diesel-DS 4 als pragmatische Premium-Alternative. Während der Automobilmarkt immer stärker auf Elektrifizierung setzt, behält der neue DS 4 Diesel seine Berechtigung – vor allem für jene, die regelmäßig lange Strecken zurücklegen und einen effizienten Verbrenner bevorzugen. Der BlueHDi 130-Diesel kombiniert ausreichende Leistung mit niedrigen Verbrauchswerten und einer komfortorientierten Ausstattung, die den DS 4 zu einer attraktiven Wahl im Premium-Kompaktsegment macht.