DS4 – Auto für Individualisten

Der neue DS4 der jetzt zu Stellantis gehörenden Marke ist ein Auto für Individualisten. Die neue Generation des Kompaktmodells DS 4 – der Vorgänger, von 2011 bis 2018 gebaut, ähnelte stark dem C4 – sprcht eine komplett neue Formensprache.

Scharf gezeichnete Linien, schlanke Scheinwerfer und Rückleuchten machen den DS4 modern, sportlich, charaktervoll die Dachlinie ist coupéhaft. Drei unterschiedliche Linien machen den DS4 zum Auto für Individualisten. Das Einstiegsmodell dezent-elegant, die sportliche Performance Line und ein Modell namens Cross. Das ist kein SUV, es spielt nur mit Kontrasten.

Opulentes Innenleben

Das Interieur prägen moderne Formen und eine gewisse Opulenz. Klare Strukturen und anspruchsvolle Materialien sorgen für optische Exzellenz. Die sucht in dieser Klasse seinesgleichen. Die Liebe der Franzosen zum Detail findet sich überall. Nicht zuletzt in der Materialauswahl. Eine Interieur-Variante soll – zur Markteinführung – an der Oberflächen Fischhaut ähneln. Die Performance-Line kommt mit Dekor aus geschmiedeter Kohlefaser daher. In den anderen Versionen gibt es auf Wunsch dunkles Eschenholz. Man sieht eindeutig, dass der DS4 ein Auto für Individualisten ist.

Auch die elektronischen Komfort- und Assistenzsysteme sprengen das klassenübliche Maß. Unter anderem mit einem Nachtsichtsystem, das auf 200 Meter Fußgänger erkennen kann. Das Head-up-Display projiziert Informationen scheinbar direkt auf die Straße. Matrix-Licht und das Tagfahrlicht ergeben eine unverwechselbare Lichtsignatur. Als Option kann das Fahrwerk auf Informationen zurückgreifen, die eine Kamera aus dem Fahrzeugvorfeld liefert.

Die Motoren

Das Motorenprogramm ist schon zum Marktstart umfangreich. Es gibt drei Ottomotoren mit 96/ kW130 PS, 182 kW/180 PS und 166 kW/225 PS. Weiters einen 130-PS-Turbodiesel. Und den Plug-in-Hybrid E-Tense mit einer Systemleistung von 225 PS. Alle Varianten haben eine Achtang-Automatik. Der neue DS4 ist ab dem vierten Quartal verfügbar. Eine individualistische wie fortschrittliche Alternative zu den bekannten Kompakt- und Crossovermodellen.

