DTE Systems – Mehr Power für T-Cross

Die Leistungssteigerung von DTE Systems bringt mehr Power für den T-Cross. Der zeigt in der 1.0 TSI Variante bereits sehr gute Leistung. Aber er zeigt lästige Verzögerungen beim Start und Überholen. DTE Systems beheben das Problem und geben dem T-Cross mehr Power.

Stolze 110 PS Leistung und 240 Nm Drehmoment bringt der T-Cross. Nur, ab 50 km/h kämpft das Kompakt-SUV mit dem Vorwärtskommen. DTE Systems hat eine individuelle Leistungssteigerung entwickelt, um den T-Cross schneller voranzubringen. Mit PowerControl X zieht er beachtliche 1,9 Sekunden schneller von 50 auf 100 km/h im 5. Gang davon. Dazu kommt eine deutliche Mehrleistung von +21 PS bei +39 Nm. Zusätzlich reagiert der T-Cross mit der PedalBox deutlich schneller auf eingehende Signale am Gaspedal. Dadurch ist ein schnelles und sicheres Überholen möglic. Und der T-Cross erreicht deutlich schneller die Höchstgeschwindigkeit.

PowerControl X: Schneller, stärker, spritsparender

Die Experten von DTE Systems haben spezifische Anpassungen für den T-Cross vorgenommen. Mit dem Zusatzsteuergerät PowerControl X optimierte man in Echtzeit entscheidende Motorparameter. Unter Verwendung der hauseigenen Multi-Kennfeld-Technologie. Dadurch erhält der T-Cross von DTE Systems deutlich mehr Power und Geschwindigkeit. Zudem ermöglicht das Topmodul eine Spritersparnis von bis zu 15 %. Bei entsprechender Fahrweise. Denn PowerControl X hebt das zur Verfügung stehende Drehmoment und den Wirkungsgrad im relevanten Drehzahlbereich an. So ist ein früheres Hochschalten und eine effizientere Kraftstoffverwendung möglich.

T-Cross: Turbostart dank DTE PedalBox

Um auch die Anfahrtsprobleme des T-Cross zu beseitigen, hat DTE Systems zusätzlich zur PowerControl X auch die PedalBox für das Kompakt-SUV neu entwickelt. Die PedalBox verbessert die serienmäßige Gaspedalkennlinie von Volkswagen und zieht den T-Cross mit Schwung nach vorne. Für einen dynamischen Start. Mit PedalBox und PowerControl X behebt DTE zwei Probleme und verscahafft dem T-Cross mehr Power für eine problemlose Autobahnauffahrt und dynamische Überholvorgänge.

