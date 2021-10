DTM Electric – Mahle ist Serienpartner

Mahle ist offizieller Serienpartner der ab 2023 geplanten DTM Electric. Der Konzern entwickelt und liefert die Thermomanagement-Komponenten für die Traktionsmotoren. Und die Getriebe und die Leistungselektronik der über 735 kW/1.000 PS starken und 300 km/h schnellen elektrischen Tourenwagen. Darüber hinaus ist geplant, die Rennfahrzeuge mit neuer Technologie für die Batteriekühlung auszurüsten. Mahle entwickelt derzeit eine neue Immersionskühlung. Damit kühlt man die Batteriezellen effizient und gleichmäßig. Zudem ermöglicht das System, die DTM-Boliden innerhalb weniger Minuten wieder voll zu laden.

DTM Electric Design Model

Gemeinsam präsentierten der Verein Internationale Tourenwagen Rennen (ITR) als Träger der Serie, Mahle und Schaeffler am Norisring auch ein erstes Designmodell der künftigen Rennwagen. Das DTM Electric Design Model ist ein 1:1-Modell. Es zeigt die Optik der Elektro-Boliden der DTM Electric.

Die kommenden DTM Electric Fahrzeuge sind mit radindividuellen E-Antrieben von Schaeffler ausgestattet. Sie weisen eine vollvariable Drehmomentverteilung auf. Damit entstehen sowohl für das fahrdynamische Potenzial wie auch für die rekuperierbare Energie neue Dimensionen. Auch das bereits in der DTM eingesetzte Lenksystem Space Drive ist dann verbaut. Und Mahle ist unter anderem mit seiner Immersionskühlung und als Serienpartner der DTM Electric mit an Bord. So bietet die DTM Electric als Innovationslabor im Motorsport eine ideale Mischung aus attraktivem Rennsport und Zukunftstechnologie.

