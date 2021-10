DTM Hockenheim – Lucas Auer siegt

Lucas Auer siegt auch beim DTM Lauf in Hockenheim. Im ersten Rennen erste Startreihe mit besten Sieg-Chancen. Aber Kollege Arjun Maini hat ihn mit seinem Mercedes nach einer Fehlbremsung „torpediert“. In Rennen zwei war Lucas dann

wieder mental voll da. Und erneut Sieger, wie schon in Assen, in sensationell souveräner Manier. Wie in einer eigenen Liga.

Dritterfolgreichster DTM-Pilot

Für Auer war es bereits der siebente Sieg in der DTM. Seine Siege: Lausitzring 2016. 2017 in Hockenheim, am Lausitzring und am Nürburgring. 2020 erneut am Lausitzring, 2021 bislang in Assen und am Hockenheimring. Damit ist Auer nicht der erfolgreichste Österreicher in der langen Geschichte der DTM. Und von seinen Siegen her der dritterfolgreichste DTM-Pilot der Gegenwart. Mit seinem siebenten Sieg hat Auer sogar Audi-Legende Mike Rockenfeller überholt. Der hat bisher sechs Rennen gewonnen.

Die Top 5 der DTM Winner

1. Marco Wittmann 17

2. Nico Müller 10

3. Lucas Auer 7

4. Mike Rockenfeller 6

5. Timo Glock 5

Bei den Pole Positions ist Auer übrigens mit 10 Qualifying-Bestzeiten Zweiter. Hinter Marco Wittmann (16) und klar vor Nico Müller, Timo Glock und Mike Rockenfeller (alle je 6).

Eine weitere Besonderheit ist, dass es bislang nur Wittmann und Auer gelungen ist, DTM-Rennen sowohl mit Class1-Autos als auch mit GT3-Fahrzeugen zu gewinnen.

Lucas Auer: „Ich kann meinem Team, meinen Mechanikern nicht oft genug danken. Es macht Spaß und ich kann nun mein Ding durchziehen. Das klappt gut. Super natürlich, dass es diese Woche gleich weitergeht – der Norisring ist immer etwas Spezielles im Kalender. Und noch einmal ein absolutes Highlight!“

DTM-Gesamtwertung (nach 14 von 16 Rennen): 1. Liam Lawson (Ferrari) 206, 2. Kelvin van der Linde (Audi) 192, 3. Maximilian Götz (Mercedes) 180, 4. Marco Wittmann (BMW) 165, 5. Alex Albon (Ferrari) 130, 6. Philip Ellis (Mercedes) 127, 7. Lucas Auer (Mercedes) 125, 8. Mike Rockenfeller (Audi) 77, 9. Daniel Juncadella (Mercedes) 61, 10. Sheldon van der Linde (BMW) 55.

DTM-Hersteller-Wertung (nach 14 von 16 Rennen): 1. Mercedes-AMG 507, 2. Ferrari 336, 3. Audi 325, 4. BMW 229, 5. Lamborghini 48.

