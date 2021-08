DTM Nürburgring – Legende „Strietzel“ Stuck ist begeistert

Von der DTM, dem Rennen am Nürburgring ist die Legende „Strietzel“ Stuck begeistert. Stuck ist Österreicher – die Familie hat seit 1936 die Doppel-Staatsbürgerschaft. Er lebt in Tirol und ist mit seinen 70 Jahren eine der größten Rennsport-Legenden der Welt. DTM-Meister 1990, zweifacher Sieger der 24 Stunden von Le Mans. Erster Sieger der 24 Stunden vom Nürburgring.

Und er ist eine der schillerndsten Figuren der DTM-Geschichte. Klar, dass „Strietzel“ die DTM 2021 und gerade auch das Rennen am Nürburgring mit besonderer Leidenschaft verfolgt. Und er macht sich so seine Gedanken über die boomende Serie macht. Und über sein eigenes Comeback.

Hans-Joachim „Strietzel“ Stuck über…

… die DTM 2021: „Eigentlich brauche ich nur drei Wörter um die DTM 2021 zu analysieren. Ich bin begeistert! Ich bin froh, dass Gerhard Berger die Idee von einer DTM mit GT3-Autos aufgegriffen und konsequent umgesetzt hat. Schon seit Jahren war eine derartige Serie mein Traum. Und es funktioniert großartig. Die Rennen bieten Markenvielfalt und Action. Sie sind eng und wir erleben höchst unterschiedliche Typen von Autos in aufregenden Duellen.“

…GT3-Autos: „Das sind einfach die perfekten Rennwagen unserer Zeit. Sie sind zum einen spektakulär von der Akustik bis zum Design. Zum anderen können hier Profis in der DTM ebenso tolle Rennen fahren wie das Gentleman-Driver in niedrigeren GT3-Klassen können. Und sie sind leistbar. Das macht diese Autos zu einem guten Business-Modell für Konzerne. Was wiederum dafür sorgt, dass da viele Marken mitmachen.“

…die DTM-Zukunft: „Ich bin sicher, dass die DTM mittelfristig – wenn´s wieder möglich ist – für volle Häuser sorgt. Das Konzept ist sehr nahe an den Fans. Und das ganze Event-Programm, von der DTM-Trophy bis zur DTM Classic, in der man die ganzen legendären Autos meiner Zeit noch mal sehen kann. Das spricht einfach sehr viele Generationen von Fans an. Da findet jeder was. Das macht die DTM so attraktiv.“

…sein eigenes Comeback und seine allerschönste Stunde: „Heuer fahre ich selbst wieder Rennen. Gemeinsam mit der österreichischen Rallye-Legende Kris Rosenberger in einem KTM X-Bow GT2. In unserer Meisterschaft sind wir vor dem Saisonfinale Zweiter. Ich hatte Bedenken vor dem Comeback. Doch dann war ich beim Testen schnell nahe dran. Als ich dann zum ersten Mal am Podium stand war das ein unglaublicher Moment. Weihnachten, Geburtstag und Ostern zusammen. Ich war so bewegt wie selten in meiner Karriere.“

…seinen Traum von einem Gaststart 2022: „Die DTM Trophy ist eine tolle Serie, in der ja auch KTM mit dem X-Bow gut mitmischt. Ich gebe es zu, dass ich bereits an einen Gaststart denke und schon vorfühle. Bei den entsprechenden Stellen bei KTM und der DTM. Ich müsste das natürlich gut vorbereiten. Aber wenn, dann garantiere ich: Letzter werde ich nicht.“ (Lacht herzlich)

…seine Lieblingsfahrer in der DTM 2021: „Bestimmte Lieblingsfahrer habe ich nicht. Aber das, was der 19-jährige Liam Lawson mit seinem Ferrari macht, ist schon höchst beeindruckend. Es ist überhaupt super, dass auch so junge Fahrer noch vor ihrer Formel-1-Karriere schon DTM fahren. Was mir auch gefällt ist, mit welcher Leidenschaft und mit welchem Können ein alter DTM-Hase wie ein Mike Rockenfeller fährt. Gerade auch wenn es regnet.“ Man merkt – die Legende „Strietzel“ Stuck ist vollauf begeistert von der DTM am Nürburgring.

Weitere Stimmen

Lucas Auer (WINWARD Mercedes AMG GT3): „Die Meisterschaft ist so eng. Da entscheiden Kleinigkeiten, die man gut hinbekommen muss. So wie uns das im zweiten Rennen in Zolder gelungen ist. Freilich: Am Nürburgring beginnen alle wieder bei Null.“

Christian Klien (McLaren Team JP Motorsport): „Bei unserem zweiten DTM-Event brauchen wir nun ein konstanteres Wochenende. Wo wir von Session zu Session aufbauen können. Dann können wir die ganze Pace aus dem Auto rauskitzeln. Die Strecke gefällt mir sehr. Auch wenn ich sie mit dem McLaren noch nie gefahren bin. Wir brauchen ein fehlerfreies Rennen und gute Boxenstopps – dann sollte es möglich sein, in die Punkteränge zu fahren.“

Für die Österreich-Rennen der Serie, die erstmals seit Jahren wieder in der Steiermark Gas gibt, ist der Kartenvorverkauf voll angelaufen – von 3. bis 5. September lädt die Rennstrecke die DTM-Stars rund um Local-Hero Lucas Auer zu Top-Racing ein. Informationen zu den Tages- und Kombi-Tickets finden Fans im DTM-Ticket-Shop unter tickets.dtm.com

