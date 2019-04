DTM – Schaeffler sponsert jetzt BMW

In der DTM sponsert Schaeffler jetzt BMW. Man wechselt damit den Partner im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM). Das Unternehmen wechselt als Sponsor von Audi zu BMW. Den M4 DTM im grün-weißen Schaeffler-Design fährt der zweimalige DTM-Champion Marco Wittmann. Die DTM-Saison beginnt am 4. Mai in Hockenheim und umfasst 18 Rennen.

