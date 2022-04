DTM-Start – Cupra in Kupfer

Kurz vor dem DTM-Start in Portugal steht fest die Cupra Official Cars fahren in Kupfer vor. Sie sollen künftig in kupferfarbener Aufmachung ein optisches Highlight auf und abseits der Rennstrecke bieten. Denn kupferfarbene Details spielen in der Marken-CI und im Designkonzept von Cupra eine wichtige Rolle.

Schon seit Anfang April ist klar, dass Cupra in der DTM-Saison 2022 die Sicherheitsfahrzeuge stellt. Zwei Safety Cars, zwei Race Control Cars, ein Medical Car und ein Leading Car. Sportlich gesehen sorgt der Cupra Formentor VZ5 für die nötige Power.

Extrapower von ABT

Die DTM-Fangemeinde darf sich zum DTM-Start mit Cupra in Kupfer auf eine optische Attraktion freuen. Aber auch sportlich fühlen sich die Cupra Fahrzeuge auf der Rennstrecke wohl. Eingesetzt wird der Cupra Formentor VZ5 als Sonderanfertigung mit einem Upgrade von ABT Sportsline. So verfügen die Fahrzeuge über eine Leistung von 331 kW/450 PS. Das maximale Drehmoment legt um 50 Nm auf 530 Nm zu. So schafft es der Cupra Formentor in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 270 km/h.

Termine der DTM und der DTM Trophy 2022

29. April–1. Mai: Portimão (Portugal; nur DTM)

20.–22. Mai: Lausitzring (Deutschland)

17.–19. Juni: Imola (Italien)

1.–3. Juli: Norisring (Deutschland)

26.–28. August: Nürburgring (Deutschland)

9.–11. September: Spa-Francorchamps (Belgien)

23.–25. September: Red Bull Ring (Österreich)

7.–9. Oktober: Hockenheimring (Deutschland)

