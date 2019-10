DTM-Trophy für seriennahe GT-Fahrzeuge

ITR bringt 2020 eine neue Rennserie für seriennahe GT-Fahrzeuge an den Start.

Die „DTM-Trophy„wird internationale Ausgeschrieben und angelehnt an die DTM mit zwei freien Trainings am Freitag, sowie ein 20-minütiges Qualifying und ein 30-minütiges Rennen am Samstag und Sonntag, ausgetragen. Zur Teilnahme sind Fahrer und Teams mit seriennahen GT- Rennfahrzeugen der FIA-Gruppen E2-SH und E2-SC aller Hersteller berechtigt. Viele im Motorsport vertretende Hersteller verfügen über ein entsprechendes 400 und 500 PS starkes GT-Auto. Darunter nicht nur die in der GT vertretende Hersteller, sondern auch Ford, Chevrolet, Lotus, Jaguar, Toyota, Nissan, Mercedes-AMG und Porsche.

Die ITR ermittelt vor Saisonbeginn die Spezifikationen aller teilnehmenden Fahzeugtypen um für sportlich faire Bedingungen zu sorgen. Die „Balance of Performance“ (BoP) soll die unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte berücksichtigen und für ein ausgeglichenes Starterfeld sorgen. Des Weiteren wird es drei Wertungen geben: eine Fahrer-, eine Team- und eine Junior-Wertung.

Die Einschreibephase beginnt mit dem 06. November 2019 und endet am 11. März 2020. Einschreibegebühr ist 27.000 € zzgl. Ust. pro Teilnehmer. Weitere Informationen unter www.dtm.com

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp