DTM Trophy – Zwei KTM X-Bow GT4

Stark vertreten bei der heurigen DTM Trophy ist „True Racing“ mit gleich zwei KTM X-Bow GT4. Am Steuer je einer EVO-Version des Leichtgewichts-Supersportwagens nehmen die KTM Werkspiloten Laura Kraihamer und Reinhard Kofler Platz.

Die Ambitionen der deutsch-österreichischen Mannschaft sind hoch. Neben Einzelerfolgen möchte man auch in der Gesamtwertung an der Spitze dabei sein. Teamchef Hans Reiter: „Die DTM stellt sich gerade neu auf. Sie bietet ein äußerst interessantes Umfeld für GT-Rennteams. Und die DTM Trophy in der Saison 2021 ist extrem kompetitiv. Wir setzen alles daran, bei den einzelnen Rennen, aber in der Gesamtwertung so weit wie möglich vorne dabei zu sein.“

Laura Kraihamer: „Mein Motorsport-Jahr 2020 war etwas holprig. Umso größer ist die Freude darüber, dass ich 2021 in der DTM Trophy angreifen kann. Ich kann es kaum erwarten, bis in Monza das erste Rennwochenende auf dem Programm steht.“

Kraihamers Teamkollege Reinhard Kofler: „Das vergangene Jahr war Corona-bedingt sehr speziell und teilweise etwas unglücklich verlaufen. Schon alleine deshalb ist die Vorfreude auf die Rennen der DTM Trophy riesig.“

Mitte Juni findet das Auftaktrennen auf der Highspeed-Strecke von Monza statt. Und die zwei KTM X-Bow GT4 von True Racing mischen sicher ordentlich mit in der DTM Trophy.

