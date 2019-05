DTM/Zolder – Philipp Eng übernimmt Führung

Mit den Plätzen 1 und 2 in den DTM-Rennen in Zolder übernimmt Philipp Eng die Führung in der DTM. Die DTM feierte ihr Comeback auf dem Circuit Zolder in Belgien. Und Eng feierte im Samstagrennen seinen ersten Sieg in der Serie. Am zweiten Tag legte er mit Rang 2 noch einen Podiumsplatz nach und darf sich vor den nächsten Rennen über die Führung in der Serie freuen.

„Ich bin überglücklich, daran könnte ich mich gewöhnen“, so der Salzburger nach diesem erfolgreichen Wochenende. Durch den zweiten Platz hinter Audi-Pilot Rene Rast übernahm Eng mit 59 Punkten die Gesamtführung nach vier von 18 Läufen. Er liegt fünf Punkte vor dem Deutschen Rast in Front. Der war am Samstag mit einem technischen Defekt ausgefallen.

Im Sonntagsrennen konnte sich Eng nach einem Re-Start gegen Van der Linde durchsetzen und den zweiten Platz übernehmen. Den behielt er bis ins Ziel. „Das Rennen heute war extrem hart, tatsächlich eines der bisher härtesten in meiner Karriere“, sagte Eng nachher.

Für Aston-Martin-Pilot Ferdinand Habsburg endete der Arbeitstag schon nach 17 Runden. Der Salzburger musste sein Auto wegen eines technischen Defekts in der Box abstellen. Im Samstagrennen war Habsburg Neunter geworden und hatte erstmals in der DTM gepunktet.

