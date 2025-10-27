Ducati am Fuß
Ducati am Fuß – Ducati erweitert seine Bekleidungskollektion um die Stiefel Ducati Corse City C3 und Strada C4, die exklusiv von Held gefertigt werden. Beide Modelle verfügen über eine wasserdichte und atmungsaktive Goretex-Membran. Die Gummisohle ist rutschfest und abriebfest, verstärkte Bereiche an Zehen, Ferse und Knöchel sorgen für Schutz. Dazu kommen reflektierende Einsätze. Er ist auch abseits des Motorrad nutzbarer Sport-Touring-Stiefel für das urbane Umfeld ist und rund 290 Euro kostet.