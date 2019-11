Ducati – das schönste Motorrad

Auf der Mailänder EICMA wurde eine Ducati das schönste Motorrad. Nach neun Titeln in 14 Jahren hat es zuletzt 2018 einmal nicht geklappt. Jetzt steht die Marke wieder ganz oben auf dem Podest. Die Streetfighter V4 wurde zum „Most beautiful bike of the show“ gewählt. Der Wettbewerb fand in Kooperation mit einer italienischen Fachzeitschrift statt. Auf das neue Modell entfielen über 14.500 Stimmen, das sind 36,7 Prozent der Messebesucher.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp