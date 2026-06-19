Ducati Desmo 250 MX jetzt auch für Privatfahrer

Ducati Desmo 250 MX jetzt auch für Privatfahrer – Nach der Desmo 450 MX bietet Ducati Privatfahrern jetzt auch die 250 MX an. Sie wird von einem vollständig neu entwickelten und nur 24,7 Kilogramm schweren Motor angetrieben.

Er leistet 44,5 PS bei 12.500 Umdrehungen pro Minute, verfügt über die markentypische desmodromische Ventilsteuerung und lässt bis zu 15.000 Kurbelwellenumdrehungen pro Minute zu. Mit diesem neuen Referenzwert in der Klasse können die fünf Gänge länger ausgefahren werden.

Die Desmo 250 MX wiegt ohne Kraftstoff 103 Kilogramm. Das Fahrwerk mit speziell entwickelten Dämpfungselementen basiert auf dem Rahmen und der Schwinge der 450er, von der auch die Bremsanlage übernommen wurde. Das Elektronikpaket bietet zwei Motorkennfelder zur Anpassung der Gasannahme. Traktionskontrolle und Launch Control sind in drei Stufen einstellbar, die Motorbremsregelung in zwei Stufen. Wie auch die Desmo 450 MX verfügt die 250er über ein flexibles Servicesystem, das den fälligen Wartungstermin anhand des tatsächlichen Einsatzprofils berechnet.

Mit dem Zubehörprogramm lässt sich eine nahezu identische Replika der Ducati Desmo 250 MX von Simone Mancini aus der europäischen MXGP-Meisterschaft aufbauen. Nahezu alle Komponenten des Werksmotorrads sind erhältlich. Die einzige Ausnahme ist das Werks-Showa-Fahrwerk, das privaten Fahrern nicht angeboten wird. Die Ducati Desmo 250 MX ist ab Juli bei ausgewählten Händlern erhältlich.