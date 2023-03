Ducati Diavel V4 – Neue Ausstattungspakete

Käufer einer Ducati Diavel V4 können ab Werk auch drei neue Ausstattungspakete für den Power-Cruiser bestellen. Das Sport-Paket umfasst eine Auswahl an Zubehörteilen aus Carbon und einen eloxierten Tankdeckel.

Beim Style-Paket erhält man unter anderem Anbauteile von Rizoma und wahlweise schwarze oder rote Bremssättel vorne. Beheizbare Griffe, Seitenkoffer und eine Soziuslehne wiederum finden sich im Touring-Paket.

Um das neue Muscle-Bike stilistisch ins Rampenlicht zu rücken hat Ducati in Metropolen wie Amsterdam, Paris, Brüssel, London und New York zu „Diavel V4 Design Nights“ eingeladen. Fortsetzung in den kommenden Monaten. Und auch auf der Mailänder Designwoche im April ist Ducati mit der Diavel präsent. (aum)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp