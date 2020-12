Ducati – Die Apparel Kollektion 2021

Kürzlich stellte Ducati seine Apparel Kollektion 2021 vor. Die Gesamtkollektion bietet alles, für Tourenfahrer bis zum Einsatz im Gelände. Für das sportliche Fahren auf der Rennstrecke bis zum Einsatz in der Stadt. Hier einige Highlights.

DC V5 Integralhelm

Eine Außenschale aus SNC2-Fasern (Structural Net Composite). Sie ist stark, rund und glatt, um vor Stößen zu schützen. Und die Aufprallenergie abzuleiten. Sie ist außerdem mit einem patentierten Faserverstärkungsband versehen Das ist entlang der Oberseite des Helms positioniert. Das Visiersystem bietet ein großes Sichtfeld beim Fahren. Der Helm basiert auf einem Arai Helm. Er erscheint mit einem Design, das in Zusammenarbeit mit Drudi Performance entworfen ist.

Lederjacke Ducati Corse C5

Sie ist für sportliche Fahrten auf der Straße konzipiert. Und sie zeichnet sich durch ein Design mit Ducati-Logos als grafischen Elementen aus. Ausgestattet ist sie mit austauschbaren Aluminiumplatten an den Schultern und Kompositprotektoren an den Ellbogen. Sie ist für das Einsetzen eines Rückenprotektors und eines Brustprotektors vorbereitet. Im Inneren befindet sich ein festes Innenfutter. Aus schweißresistentem, antiallergischem und temperaturregulierendem Nanofeel. Und 3D-Bubble-Material. Ein besonderes Must Have der Ducati Apparel Kollektion 2021

Ducati Apparel Kollektion 2021

Neu in der Touring Line der Kollektion 2021

Die regenfeste Jacke und Hose Aqua. Sie stellt die Spitze des Sortiments dar. Leicht, strapazierfähig, praktisch und einfach anzuziehen. Man kann sie auch in eine kleine Tasche packen.

Entwickelt hat Ducati diese Produkte auf Grundlage spezifischer Briefings der Ducati-Tester. Sie verfügen über eine hervorragende Wasserdichtigkeit. Auch bei extremen Bedingungen.

Ducati Urban Line

Kleidungsstücke wie das CE-zertifizierte technische Sweatshirt Downtown C2. Sie verbinden einen minimalen und raffinierten Stil mit Funktionalität und gutem Schutzniveau. Die Außenseite besteht aus Stretch-Polyamid mit Baumwollcharakter. In Verbindung mit Microfleece. Das Innenfutter ist aus Mesh mit abriebfesten Verstärkungen aus Aramidfasern. Außerdem: Schulter- und Ellbogenprotektoren sowie einer Tasche zum Einsetzen eines Rückenprotektors.

Darüber hinaus bietet Ducati eine breite Palette an Sportbekleidung der Marken Ducati und Ducati Corse an.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp